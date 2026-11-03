Tyto mini kokosové dortíky zmizely z talíře dřív, než jsem stihla nachystat kávu. Jsou božské a snadné na příprav

Když se o víkendu ohlásí návštěva nebo vás odpoledne přepadne chuť na něco sladkého ke kávě, nemusíte hned vytahovat formičky a pouštět se do složitých zákusků. Kokosové mini dortíky s čokoládou vypadají jako malé cukrářské kousky, přitom vycházejí z jednoduchého kakaového korpusu. Tmavé těsto, světlá mléčná náplň a čokoládová poleva s kokosovým posypem vytvářejí při rozkrojení pěkný kontrast a při každém soustu se střídá jemná kakaová chuť s hebkostí krému a výraznější čokoládou.
Podobné malé zákusky mají blízko k domácím moučníkům, které se pečou na plechu a potom rozdělují na jednotlivé porce. Jejich kouzlo nespočívá ve složitém zdobení, ale v kombinaci několika vrstev, které se navzájem doplňují. Kakao dodává korpusu barvu i charakter, zatímco mléčný krém připomíná náplně známé z tradičních domácích řezů a dortů. Kokos na povrchu přidává jemnou vůni a příjemně doplňuje čokoládovou vrstvu.
Plněné zákusky patří k oblíbeným domácím sladkostem mimo jiné proto, že v jediném soustu nabízejí několik různých chutí a textur. Nadýchanější těsto se v nich potkává s jemnou náplní a čokoládový povrch dodává každému kousku výraznější chuť. Právě kontrast mezi kakaovým korpusem, mléčným krémem a kokosovou vrstvou dělá tyto dortíky zajímavými i bez složitého zdobení. Navíc se dají připravit na jednom plechu, rozdělit na malé porce a nabídnout návštěvě, rodině nebo ke kávě, když máte chuť na něco sladkého, co vypadá slavnostně, ale nevyžaduje cukrářské zkušenosti.
Nejlépe chutnají po krátkém odležení v lednici, kdy krém zpevní a jednotlivé vrstvy se propojí. Podávejte je ke kávě, jejíž lehká hořkost příjemně vyváží sladkost polevy i náplně. Pokud vám po vykrajování zůstane část korpusu, rozhodně ji nevyhazujte. Rozdrobte ji, spojte s trochou krému a vytvarujte malé kuličky, které můžete obalit v kakau. Získáte tak další sladké sousto na dezertní talíř a využijete celý upečený korpus.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vejce vyšlehejte s cukrem krupice do světlejší pěny. Přilijte mléko a rostlinný olej a vše krátce promíchejte.
V samostatné míse smíchejte hladkou mouku, kakao a prášek do pečiva. Sypkou směs postupně přisypte k tekutým surovinám a metličkou vypracujte hladké těsto bez hrudek. Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech a povrch uhlaďte.
Korpus pečte v předehřáté troubě přibližně 15 minut. Propečení zkontrolujte špejlí, která by po vytažení neměla být obalená syrovým těstem. Upečený korpus nechte úplně vychladnout, aby se při vykrajování nedrolil.
V hrnci prošlehejte žloutky s cukrem a kukuřičným škrobem. Mléko přilévejte postupně ve dvou dávkách a směs přitom důkladně míchejte, aby se nevytvořily hrudky. Hrnec postavte na mírný oheň a za stálého míchání zahřívejte, dokud krém nezhoustne.
Uvařený krém přendejte do čisté misky a jeho povrch zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se přímo dotýkala krému. Nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Máslo vyndejte předem z lednice, aby změklo a mělo při šlehání podobnou teplotu jako krém.
Změklé máslo vyšlehejte dohladka. Po menších dávkách do něj zašlehejte vychladlý mléčný krém a pokračujte, dokud nevznikne hladká a nadýchaná náplň. Hotový krém přendejte do cukrářského sáčku nebo do pevného sáčku s odstřiženým rohem.
Z vychladlého korpusu vykrojte kolečka o průměru přibližně 5 cm. Vykrajujte je těsně vedle sebe, abyste co nejlépe využili celý korpus.
Na polovinu vykrojených koleček nastříkejte mléčný krém a přiklopte je zbývajícími kolečky. Horní díl lehce přitlačte, aby náplň vytvořila rovnoměrnou vrstvu, ale nevytékala po stranách. Sestavené dortíky dejte na chvíli do lednice, aby krém zpevnil.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a spolu se smetanou ji zahřejte ve vodní lázni. Směs průběžně míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí a poleva nebude hladká. Poté ji nechte krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká a z dortíků nestékala příliš rychle.
Zpevněné dortíky postupně přelijte čokoládovou polevou nebo je v ní opatrně namočte. Ještě před zatuhnutím posypte povrch strouhaným kokosem, případně kokos jemně přitiskněte také na boky. Hotové dortíky uložte do lednice, dokud poleva neztuhne.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová