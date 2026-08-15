Tyto krémové těstoviny s kuřecím masem peču každý týden – jednoduchý recept na večeři, která nikdy nezklame a chutná všem

Zapečené krémové těstoviny s kuřecím masem jsou v takových chvílích naprosto spásným nápadem. Je to přesně ten typ jídla, které miluje celá rodina od dětí až po babičky. Spojení šťavnatého kuřecího masa, sladké papriky a jemné smetanové omáčky protkané roztečeným sýrem vytvoří v zapékací míse neuvěřitelně sametovou baštu, která vám zaručeně zvedne náladu.
Zapečené těstoviny mají své kořeny v italské i středoevropské kuchyni, kde byly odjakživa symbolem hřejivého domova a hospodárnosti. Zatímco Italové nedají dopustit na své slavné lasagne nebo rigatoni al forno, u nás si zapékaná jídla získala srdce kuchařů především díky své praktičnosti. Z nutričního hlediska jde o skvěle vyvážený oběd či večeři – kuřecí prsa dodají tělu kvalitní bílkoviny bez zbytečného tuku, červená paprika přisype poctivou dávku vitamínu C a těstoviny vás spolehlivě zasytí na celé odpoledne.
Velkou výhodou tohoto receptu je jeho neuvěřitelná tvárnost. Místo klasického eidam či goudy můžete použít výrazný čedar, parmazán nebo dokonce sýr s modrou plísní, který omáčce dodá pikantní šmrnc. Do zeleninového základu se kromě papriky báječně hodí také čerstvé špenátové listy, orestované šampióny nebo sladká kukuřice. A pokud vám zbude trochu pečeného kuřete od nedělního oběda, máte vyhráno a přípravu si ještě o kus zkrátíte. Když necháte těstoviny po vytáhnutí z trouby chviličku odpočinout, chutě se nádherně propojí a vy si vychutnáte dokonalé kulinářské pohladit po duši.
Těstoviny vařte v osolené vodě 9–11 minut a poté je slijte.
Poznámka: Uvedená doba vaření je pouze orientační. Vždy se řiďte pokyny k přípravě na obalu konkrétního produktu.
V pánvi s rozpáleným olejem smažte nakrájené maso 4–6 minut ze všech stran. Přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a po 2 minutách také papriku.
Poznámka: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Pokračujte ve smažení další 2 minuty a poté směs ochuťte pepřem, solí a vmíchejte do ní rajčatový protlak. Po minutě směs přendejte do větší mísy a do výpeku vmíchejte máslo, které nechte rozpustit.
Máslo zaprašte moukou a vzniklou jíšku smažte asi 1 minutu. Poté ji zalijte mlékem a pokračujte ve vaření další minutu. Jakmile omáčka zhoustne, vlijte ji do mísy s masem a těstovinami.
Směs zasypte nastrouhaným sýrem, důkladně ji zamíchejte a přendejte do zapékací mísy.
Tip: Nemáte-li formu s nepřilnavým povrchem, vymažte ji trochou oleje.
Pokrm posypte ještě trochou nastrouhaného sýra a pečte ho v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 10 minut. Zapečené krémové těstoviny s kuřecím masem nechte 10 minut odpočívat a pak je servírujte.
Poznámka: Díky krátkému odpočinku se chutě lépe propojí a pokrm bude výraznější. Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Look Cook Food
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová