Tyto křehké rohlíčky s oříškovou náplní peču na Martina, na Velikonoce i jen tak ke kávě – jsou výborné a je s nimi minimum práce

Stačí otevřít dózu a vůně másla a pražených lískových ořechů okamžitě připomene domácí pečení. Tyto máslové rohlíčky s lískooříškovou náplní jsou přesně tím druhem sladkosti, který nemusíte schovávat pro slavnostní příležitost. Jsou malé, křehké a plněné výraznou oříškovou směsí, takže se hodí ke kávě po obědě stejně dobře jako na víkendové pohoštění. Navíc se jejich velikost dá snadno přizpůsobit. Můžete je udělat menší jako jednohubky ke kávě, nebo větší, pokud chcete, aby náplň vynikla ještě víc.
U křehkého těsta rozhoduje o výsledku něco, co při pečení často není vidět. Čím méně se těsto zahřeje a čím kratší dobu ho zpracováváte, tím křehčí bude po upečení. Studené máslo proto není jen technický detail z receptu. Pokud se začne v těstě rozpouštět už při přípravě, rohlíčky mohou být po upečení hutnější a méně křehké. Stejně důležité je i opražení lískových ořechů. Teplem se zvýrazní jejich přirozená chuť a náplň pak působí výrazněji, aniž by potřebovala velké množství cukru.
Zajímavé je také, že náplň nemusí být úplně hladká. Lehce rozemleté ořechy vytvoří uvnitř drobnou strukturu, která se dobře doplňuje s křehkým těstem. Pokud chcete chuť posunout jinam, můžete část lískových ořechů nahradit vlašskými nebo do směsi přidat trochu kakaa. Pro méně sladkou variantu stačí ubrat cukr v náplni a rohlíčky po upečení pouze lehce poprášit moučkovým cukrem. Výsledkem bude drobné domácí pečivo, u kterého vynikne především máslo a skutečná chuť ořechů, ne jen sladkost.
Do mísy nasypte hladkou mouku a přidejte moučkový cukr, vanilkový cukr a sůl. Přidejte vychlazené máslo nakrájené na menší kousky a rychle ho zapracujte prsty nebo nasekejte nožem, až vznikne jemná drobenka. Pracujte co nejrychleji, aby máslo nezačalo měknout.
K drobence přidejte žloutky a smetanu. Těsto krátce zpracujte pouze do chvíle, kdy se všechny suroviny spojí, poté z něj vytvarujte kouli a lehce ji zploštěte. Zabalte ji do potravinářské fólie a nechte alespoň 1 hodinu odležet v chladničce.
Mezitím připravte náplň. Lískové ořechy nasucho krátce opražte na pánvi nebo v troubě, dokud se nerozvoní, a nechte je vychladnout. Poté je rozemelte najemno, ale nemusíte je zpracovat úplně dohladka, protože drobné kousky dodají náplni příjemnou strukturu.
K namletým ořechům přidejte změklé máslo, moučkový cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Přidejte smetanu a vše promíchejte do husté roztíratelné náplně. Pokud je směs příliš tuhá, přidejte ještě malé množství smetany.
Vychlazené těsto rozdělte na 4 stejně velké části. Každou část vyválejte na kruh o tloušťce přibližně 2–3 mm a rozdělte ho na 8 trojúhelníků, podobně jako pizzu. Zbylé těsto ponechte v chladničce, dokud s ním nebudete pracovat.
Na širší část každého trojúhelníku naneste 1–2 lžičky lískooříškové náplně. Náplně nedávejte příliš mnoho, aby při pečení nevytékala. Každý trojúhelník zarolujte od širší strany směrem ke špičce a lehce ohněte do tvaru půlměsíce.
Rohlíčky skládejte na plech vyložený pečicím papírem švem dolů. Vejce rozšlehejte a potřete jím jejich povrch. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 20 minut, dokud nebudou krásně zlatavé.
Upečené rohlíčky nechte vychladnout na plechu nebo mřížce. Před podáváním je lehce posypte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou čerstvé, ale díky křehkému těstu si příjemnou strukturu zachovají i po vychladnutí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová