Tyto kardinálské řezy jsou klenotem cukrařiny – lehké, nadýchané a rozplývají se na jazyku. Překvapivě snadný recept pro každého

Jednoduché kardinálské řezy s malinami jsou absolutním klenotem mezi svátečními moučníky. Tento legendární rakouský dezert v sobě propojuje křupavé sněhové pusinky, nadýchané žloutkové těsto, svěží malinové pyré a sametově jemnou vanilkovou šlehačku. Na řezu vytváří nádhernou strukturu i barevný kontrast a na jazyku se doslova rozplyne jako lehký obláček.
Původ této vyhlášené delikatesy dosahuje až do Rakouska-Uherska, konkrétně do vídeňské cukrárny L. Heiner, kde byly řezy poprvé upečeny v roce 1933 na počest jmenování vídeňského arcibiskupa kardinálem. Žluté a bílé pruhy upečeného korpusu totiž simbolizují oficiální barvy Vatikánu. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je střídání sněhové a žloutkové hmoty na jednom plechu. Zatímco bílková část s kapkou citronové šťávy získá v troubě dokonale křupavou kůrku s měkkým vnitřkem, žloutkové pruhy dodají korpusu vláčnost. Husté podmaňivé malinové pyré zpevněné škrobem a lehounká šlehačka s vanilkou pak celou sladkost dokonale vyváží svou příjemnou navinulostí.
Největší předností kardinálských řezů je jejich neuvěřitelná lehkost. Přestože působí velmi luxusním a složitým dojmem, základní suroviny má většina z nás běžně doma ve spíži a v lednici.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle ročního období nebo vlastní chuti. Místo malinového pyré lze použít redukci ze svěžích jahod, ostružin či lesních borůvek. Pokud chcete dezertu dodat trochu dospělejší punc, můžete šlehačkový krém ovonět kapkou pomerančového likéru nebo do něj vmíchat trochu mascarpone pro pevnější strukturu. Hotové řezy stačí před podáváním jemně zaprášit moučkovým cukrem a dozdobit lístkem čerstvé máty.
Začněte s přípravou malinové vrstvy. Malinové pyré přiveďte k varu a smíchejte ho se směsí cukru, škrobu a vody.
Poznámka: Pyré vytvoříte uvařením malin a jejich propasírováním.
Směs vařte další 1–2 minuty za stálého míchání, a jakmile zhoustne, přelijte ji do mísy, kde ji zakryjte potravinovou fólií.
Tip: Aby na směsi nevznikl škraloup, fólie by se jí měla přímo dotýkat.
Malinovou vrstvu nechte zcela vychladnout a mezitím připravte pusinkovou vrstvu. Vaječné bílky vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem.
Tip: Místo kyseliny můžete použít 1 lžičku citronové šťávy. Cukr přidávejte za stálého šlehání a v několika dávkách, aby se ingredience dobře propojily.
Přidejte škrob a pokračujte ve šlehání asi 4–5 minut. Nakonec do směsi vsypte kyselinu citronovou a pokračujte ve šlehání další 2 minuty.
Bílkovou vrstvu naneste na plech pokrytý pečicím papírem v pruzích s rozestupy asi 2 cm.
Poznámka: Aplikaci pusinkové vrstvy vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Pokračujte s přípravou žloutkové vrstvy. Vaječné žloutky, vejce a klasický i vanilkový cukr vyšlehejte do světlé pěny. Přidejte mouku s citronovou kůrou a vzniklou směs naneste mezi pruhy z pusinkové vrstvy.
Plech následně vložte do předehřáté trouby na 160 °C a základ na dezert pečte po dobu 20 minut.
Tip: Zda je korpus pečený, ověřte pomocí špejle.
Vzniklý korpus rozdělte na 3 stejné části, které nechte vychladnout a připravte krém. Studenou smetanu vyšlehejte s vanilkovou pastou, ztužovačem šlehačky a moučkovým cukrem.
První část korpusu pokryjte polovinou malinové náplně, půlkou krému a zakryjte ji dalším korpusem. Postup opakujte a vrstvení zakončete korpusem.
Jednoduché kardinálské řezy vložte na 1 hodinu do lednice a pak je servírujte posypané moučkovým cukrem.
Tip: Každou porci můžete ozdobit čerstvými malinami a lístky máty.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato