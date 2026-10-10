Tyto gurmánské krokety se šunkou překonají i řízky – pár obyčejných surovin a vznikne delikatesa, která z talíře zmizí ve vteřině

Kdo někdy ochutnal španělské croquetas de jamón, možná ho překvapilo, co se skrývá pod křupavou strouhankou. Nejde o bramborovou směs jako u našich kroket, ale o jemnou náplň připravenou z hustého bešamelu a šunky. Právě kontrast křupavého obalu a měkkého středu je na nich tak dobrý.
Ve Španělsku mají krokety své místo hlavně mezi tapas. Často se podávají v menších porcích a na stole obvykle nezůstávají dlouho. Šunkové jsou velmi oblíbené, ale narazit můžete také na náplně z kuřecího masa, ryb, hub nebo sýra. Recepty se přitom mohou lišit i v rámci jedné rodiny.
Za zmínku stojí samotná šunka. Jamón serrano je jednou z potravin, které jsou pro španělskou kuchyni typické. Nechá se pomalu zrát a během této doby získá výraznou chuť, díky které stačí do jídla přidat jen malé množství. Pro tyto krokety ale není nutné shánět přímo španělskou šunku. Dobrá uzená šunka udělá v domácí kuchyni podobnou službu.
A právě tady je potřeba pohlídat bešamel. Musí být opravdu hustý, protože po vychlazení se z něj tvarují krokety. Do náplně se dá podle chuti přidat trochu sýra, bylinek nebo uzené papriky. Výborná je také kombinace šunky s houbami nebo kuřecím masem.
Mléko nalijte do menšího hrnce a zahřejte ho, aby bylo teplé, ale nevařilo. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Šunku nakrájejte na malé kostičky.
Ve větší pánvi rozehřejte máslo s olivovým olejem. Přidejte cibuli a na mírném ohni ji nechte zesklovatět. Poté přidejte nakrájenou šunku a asi 1 minutu ji společně s cibulí opékejte.
K cibuli se šunkou přisypte hladkou mouku a za stálého míchání připravte světlou jíšku. Mouku nechte krátce prohřát, ale nenechte ji příliš zhnědnout. Základ průběžně míchejte, aby se nepřichytil ke dnu pánve.
Za stálého míchání začněte postupně přilévat teplé mléko. Přidávejte ho po menších dávkách a pokaždé dobře rozmíchejte, aby v bešamelu nezůstaly hrudky. Pokračujte, dokud nespotřebujete všechno mléko a nevznikne hladká směs.
Bešamel se šunkou vařte na mírném ohni přibližně 10 minut. Průběžně míchejte, dokud směs výrazně nezhoustne a nezačne se odlepovat od stěn pánve. Nakonec ji dochuťte muškátovým oříškem, pepřem a podle potřeby trochou soli.
Horkou směs přendejte do nízké nádoby nebo na plochý talíř. Povrch zakryjte potravinovou fólií tak, aby se fólie přímo dotýkala bešamelu. Nechte směs zchladnout a potom ji vložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc.
Z dobře vychlazené směsi odebírejte menší porce a vytvarujte z nich válečky. Pracujte rychle, protože při pokojové teplotě začne náplň měknout. Pokud by se směs příliš lepila, vraťte ji na chvíli do lednice.
Vejce rozšlehejte v hlubším talíři. Každý kroket nejprve obalte ve vejci a potom ho ze všech stran důkladně obalte ve strouhance. Obal lehce přitlačte, aby při smažení dobře držel.
V hlubší pánvi nebo hrnci rozehřejte dostatečné množství oleje. Krokety smažte po menších dávkách dozlatova, během smažení je podle potřeby opatrně otáčejte. Hotové krokety vyjměte a nechte krátce okapat na papírové utěrce.
Šunkové krokety podávejte nejlépe ještě teplé, kdy je obal krásně křupavý a náplň uvnitř zůstává jemná a krémová. Hodí se jako chuťovka, předkrm nebo součást tapas.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová