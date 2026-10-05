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Tyto druhy sýrů nejezte. Působí zdravé, ale s poctivým výrobkem nemají nic společného

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Sýr patří mezi nejoblíbenější potraviny, ale ne každý druh pomůže vaší postavě a zdraví. Některé varianty skrývají nadbytek tuku a soli, jiné obsahují látky, které s poctivým sýrem nemají nic společného.
Tyto druhy sýrů nejezte. Působí zdravé, ale s poctivým výrobkem nemají nic společného

Tyto druhy sýrů nejezte. Působí zdravé, ale s poctivým výrobkem nemají nic společného

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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