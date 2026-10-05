Tyto druhy sýrů nejezte. Působí zdravé, ale s poctivým výrobkem nemají nic společného

Kdy sýr tělu prospívá – a kdy škodí
Mléčné výrobky dokážou být skvělým spojencem při budování svalů i udržování zdravé váhy. Obsahují kvalitní bílkoviny, vápník a řadu dalších minerálů. Jenže ne všechny produkty v chladicím boxu supermarketu jsou tím, čím se zdají být.
Mnohé z nich sice nesou název připomínající sýr, ve skutečnosti ale obsahují směs rostlinných tuků, tavicích solí a konzervantů. A právě ty mohou vaší snahu o zdravý životní styl pěkně zkomplikovat.
Pozor na skrytá rizika tavených výrobků
Plátkové sýry v plastových obalech vypadají nevinně. Problém je, že mnohé z nich nejsou skutečným sýrem, ale takzvaným „taveným výrobkem" nebo „sýrovými dílky“. Místo mléčného tuku v nich najdete palmový nebo kokosový olej, vysoké množství soli a tavicí látky – především fosforečnany.
Tyto fosforečnany, označované také jako fosfáty, mají v těle nepříjemný efekt: blokují vstřebávání vápníku. Paradoxně tak produkt, který by měl kosti posilovat, jim ve skutečnosti může škodit. Při pravidelné konzumaci se riziko jen zvyšuje.
Další problém tkví v nadměrném obsahu soli. Tavené výrobky často obsahují více než dvojnásobek sodíku oproti přírodním sýrům, což zatěžuje ledviny a zvyšuje krevní tlak.
Tučné tvrdé sýry: chuť ano, dieta ne
Gouda, ementál, cheddar nebo eidam s 45% tukem v sušině – to jsou klasiky, které chutnají skvěle, ale při snaze zhubnout vám moc nepomůžou. Důležité je vědět, že procento tuku uváděné na obalu označuje podíl tuku v sušině, nikoliv v celkové hmotnosti sýra.
Díky přirozenému obsahu vody je skutečný (absolutní) obsah tuku nižší – například 30% eidam má v reálu kolem 15–18 % tuku. I tak ale kalorická hodnota rychle narůstá, zvlášť pokud si dáte víc než jeden tenký plátek.
Plísňové sýry jako niva, camembert nebo gorgonzola patří do stejné kategorie. Jsou aromatické a výrazné, ale kombinace vysokého obsahu tuku a soli z nich dělá nevhodnou volbu pro každodenní konzumaci při redukční dietě.
Které sýry si můžete dopřát bez obav
Tvaroh je jasným vítězem. Obsahuje minimální množství tuku, zato obrovskou dávku bílkovin. Skvěle se hodí k snídani, jako základ pomazánek nebo do zapékaných jídel. Podporuje regeneraci svalů a dlouhodobě sytí.
Ricotta a cottage sýr jsou další lehké varianty, které nezatěžují trávení a dodají tělu kvalitní živiny. Můžete je kombinovat se zeleninou, ovocem, ořechy nebo čerstvými bylinkami.
Mozzarella v odlehčené verzi (light) je ideální do salátů nebo na domácí pizzu. Italská klasika, která neobtěžuje postavu, pokud si dáte pozor na množství.
Překvapivým šampionem jsou olomoucké tvarůžky. Ano, jejich vůně není pro každého, ale pokud ji zvládnete, získáte sýr s minimem tuku a maximem bílkovin. Při hubnutí jsou téměř ideální volbou.
Feta a kozí sýry mají sice o něco vyšší obsah tuku, ale díky ovčímu či kozímu mléku bývají lépe stravitelné. Navíc dodají jídlům výraznou chuť a obsahují cenné minerály. Jen pozor na porce – při dietě je lepší je používat spíš jako dochucovadlo než hlavní ingredienci.
Jak sýry správně zařadit do jídelníčku
Kombinujte je se zeleninou – salát s cottage sýrem nebo fetou je skvělá volba na oběd. Sýry jezte raději v první polovině dne, kdy tělo potřebuje energii a bílkoviny na aktivitu.
Volte varianty do 30 % tuku v sušině a nezapomínejte na pestrost. I zdravé druhy je dobré střídat, aby tělo dostávalo různorodé živiny.
A hlavně: všeho s mírou. I tvaroh, který je považován za dietetickou hvězdu, může při nadměrné konzumaci zatěžovat trávení.
Zdroje článku: nestarneme.cz, diva.aktuality.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá