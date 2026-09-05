Tyto domácí rybí karbanátky jsou absolutní pecka – šťavnaté, raz dva hotové a vždy se po nich zapráší rychlostí blesku

Tradice mletí rybího masa do všelijakých placiček a karbanátků má své hluboké kořeny v severské a britské kuchyni, kde byly fish cakes odjakživa symbolem poctivého domácího vaření. Zatímco v klasických receptech se ryba obvykle pojí s vařenými bramborami nebo starším pečivem, použií nadýchaného kuskusu představuje naprosto geniální moderní inovaci. Kuskus totiž plní dvojí úlohu — skvěle nasaje přebytečnou vlhkost ze šťavnaté tresky, a zároveň dodá karbanátkům neobvykle lehkou, vzdušnou strukturu, která těsto zbytečně nehutní.
Největším trumfem těchto karbanátků je jejich jemná, přirozená chuť a perfektní konzistence. Sladkavá strouhaná mrkev a čerstvá petrželka dodají mleté tresce úžasnou svěžest i nádhernou barevnou mozaiku na řezu. Díky vyváženému poměru surovin karbanátky drží pevný tvar, při smažení nevysychají a kombinace másla s olejem na pánvi jim propůjčí neodolatelnou vůni. Je to ideální jídlo pro děti i dospělé, kteří rybám běžně moc nedají, ale v této lákavé formě si je zamilují. Podávané s jemnou bramborovou kaší nebo svěžím bylinkovým dipem nemají absolutně chybu.
Recept nabízí skvělý prostor pro nejrůznější obměny podle vašich preferencí. Místo tresky můžete sáhnout po lososu, štice nebo jemném candátovi. Pokud chcete karbanátkům dodat středomořský nádech, do směsi se báječně hodí jemně nastrouhaná citronová kůra, špetka římského kmínu nebo nasekaný čerstvý kopr. Pro ještě křupavější obal můžete klasickou strouhanku vyměnit za hrubší japonskou strouhanku panko či drcené kukuřičné lupínky.
Rohlík nakrájejte na menší kousky, zalijte mlékem a nechte několik minut změknout. Potom ho důkladně vymačkejte, aby v něm nezůstalo příliš mnoho tekutiny. Kuskus nasypte do misky, zalijte malým množstvím horké vody a nechte několik minut nabobtnat.
Filety z tresky dobře osušte a zkontrolujte, zda v nich nezůstaly kosti. Nakrájejte je na menší kousky a umelte nebo rozmixujte na hrubší směs. Mrkev nastrouhejte najemno a přebytečnou vodu z ní lehce vymačkejte.
Do mísy dejte mletou tresku, vymačkaný rohlík, připravený kuskus, nastrouhanou mrkev a vejce. Přidejte nasekanou petrželku, sůl a pepř a vše důkladně promíchejte. Směs nechte několik minut odpočinout, aby se chutě spojily a kuskus nasál přebytečnou vlhkost.
Z rybí směsi vytvarujte 8–10 menších, mírně zploštělých karbanátků. Každý obalte ze všech stran ve strouhance a přebytečnou strouhanku lehce oklepejte. Karbanátky by neměly být příliš silné, aby se při smažení dobře propekly i uvnitř.
Na pánvi rozehřejte olej s máslem na středním ohni. Karbanátky smažte přibližně 4–5 minut z každé strany dozlatova a během smažení s nimi zbytečně nehýbejte. Hotové karbanátky by měly mít pevný střed a křupavý zlatavý povrch.
Usmažené rybí karbanátky z tresky s kuskusem položte na papírovou utěrku, aby se odsál přebytečný tuk. Podávejte je teplé s vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo čerstvým zeleninovým salátem. Dobře se k nim hodí také jednoduchý jogurtový dip s bylinkami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová