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Tyto body se určitě počítají, říká za Motor autor jedné z branek Martin Beránek

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Motor dokázal na domácím ledě přetlačit Liberec o jednu branku a připisuje si další tři body do našlapané extraligové tabulky. Utkání zhodnotil pro klubový web Martin Beránek, kterému se podařilo vstřelit branku ve vlastním oslabení.
Tyto body se určitě počítají, říká za Motor autor jedné z branek Martin Beránek

Tyto body se určitě počítají, říká za Motor autor jedné z branek Martin Beránek

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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