Tyto 4vrstvé řezy jsou naše oslavová klasika – vypadají efektně, ale jsou překvapivě snadné. Recept mám od tchyně

Hledáte dokonalý sváteční moučník, který nabídne neuvěřitelnou hru chutí, krásně vypadá na řezu a zaručeně oslní každou návštěvu? Čokoládový dezert s citronovým krémem představuje naprostý vrchol elegance mezi domácími řezy. Už žádné nudné jednodruhové koláče. Kouzlo tohoto vrstveného zázraku spočívá v dokonalém kontrastu mezi bohatou chutí čokolády, sametově jemnou šlehačkou a výrazně osvěžujícím citronovým krémem, který celému moučníku dodává lehkost a šťavnatost.
Spojení hořké či mléčné čokolády s pikantními citrusy má své nejslavnější kořeny ve francouzské a italské vysoké cukrařině, kde je kombinace kakara a citronu považována za absolutní klasiku. Přidání zakysané smetany přímo do těsta zaručí, že kakaový korpus zůstane úžasně vláčný a nebude se drolit. Poctivý domáci citronový pudink zjemněný máslem zase dodá řezům tradiční krémovou poctivost bez jakékoliv umělé pachuti, což v kombinaci se šlehačkou vytváří neodolatelný zážitek.
Tento recept navíc nabízí bohaté možnosti pro vaše vlastní nápady a drobné úpravy. Pokud zrovna nemáte po ruce citrony, můžete citronový základ hravě nahradit šťávou z čerstvých pomerančů nebo limetek pro tropičtější nádech. Milovníci oříšků zase mohou vrchní čokoládovou polevu posypat opraženými plátky mandlí nebo jemně nasekanými pistáciemi. Vychlazený přes noc a nakrájený na úhledné kostky představuje tento dezert naprostou korunu každého slavnostního stolu.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu a postupně do něj zašlehejte moučkový cukr. Potom po jednom přidejte žloutky a krátce prošlehejte. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a kakaem a opatrně ji vmíchejte do vaječné směsi spolu se zakysanou smetanou.
Těsto rozetřete do plechu o rozměrech přibližně 24 × 32 cm vyloženého pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C po dobu 35–40 minut. Upečení ověřte špejlí a hotový korpus nechte úplně vychladnout.
Vychladlý korpus potřete čokoládovo-oříškovým krémem. Želatinu nasypte do 50 ml vody a nechte ji nabobtnat. Potom ji mírně zahřejte, aby se rozpustila, ale nenechte ji vařit.
Smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem do pevné šlehačky. Za stálého míchání do ní tenkým proudem přilijte vlažnou rozpuštěnou želatinu. Šlehačku rovnoměrně rozetřete na korpus a dezert dejte do chladničky, aby vrstva zpevnila.
Z citronů vymačkejte šťávu a spolu s vodou odměřte celkem 625 ml tekutiny. Přelijte ji do hrnce, přidejte cukr a vanilkový cukr a zahřejte k varu. Ve zbývajících 100 ml vody rozmíchejte pudinkové prášky, žloutky, hladkou mouku a bramborový škrob.
Směs vlijte do horké citronové tekutiny a za stálého míchání vařte, dokud nevznikne hustý krém. Nechte ho úplně vychladnout a během chladnutí ho občas promíchejte. Změklé máslo vyšlehejte a postupně do něj zašlehejte vychladlý citronový krém.
Citronový krém rovnoměrně rozetřete na ztuhlou šlehačkovou vrstvu. Čokoládu s máslem rozpusťte ve vodní lázni a promíchejte do hladké polevy. Vlažnou polevu rozetřete na povrch dezertu.
Čokoládový dezert s citronovým krémem dejte do chladničky alespoň na 240 minut, nejlépe přes noc. Před podáváním ho krájejte ostrým nožem, který mezi jednotlivými řezy otřete. Díky tomu zůstanou jednotlivé vrstvy pěkně viditelné a dezert se bude lépe servírovat.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová