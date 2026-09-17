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Tyrkysová laguna v Polsku vyschla za pár týdnů. Za optickou iluzí stojí tvar dna, kde centimetry mění kilometry břehu

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Na přelomu července a srpna 2026 obletěly sociální sítě fotky vyprázdněné nádrže Wydra v polském Jaworzně, kde se ještě na jaře třpytila tyrkysová hladina přezdívaná „polské Maledivy“.
Tyrkysová laguna v Polsku vyschla za pár týdnů. Za optickou iluzí stojí tvar dna, kde centimetry mění kilometry břehu

Tyrkysová laguna v Polsku vyschla za pár týdnů. Za optickou iluzí stojí tvar dna, kde centimetry mění kilometry břehu

Zdroj: Foto: WiktorPilot / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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