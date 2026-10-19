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Typy bolesti hlavy: Fialův žertík narážející na Babiše je spíše trapný

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Dennívýzva
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Ne každý žert musí být nutně povedený. Bývalý premiér Petr Fiala se snažil opět nějakým vtipným způsobem narážet na současného premiéra Andreje Babiše. Způsob těchto narážek je ale poněkud dětinský, trapný a vyčpělý. Možná tak trochu i dokumentuje schopnosti současné opozice, které nejspíše nebudou úplně ideální. A to i přes fakt, že jim vládní strany poměrně nahrávají, jelikož se jim zatím nedaří plnit sliby, které měly před volbami. Ve volbách do zastupitelstev a do Senátu také vládní strany moc neuspěly. Vtípky ale moc nepomohou.
Petr Fiala

Petr Fiala

Zdroj: Petr Fiala/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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