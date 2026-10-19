Ne každý žert musí být nutně povedený. Bývalý premiér Petr Fiala se snažil opět nějakým vtipným způsobem narážet na současného premiéra Andreje Babiše. Způsob těchto narážek je ale poněkud dětinský, trapný a vyčpělý. Možná tak trochu i dokumentuje schopnosti současné opozice, které nejspíše nebudou úplně ideální. A to i přes fakt, že jim vládní strany poměrně nahrávají, jelikož se jim zatím nedaří plnit sliby, které měly před volbami. Ve volbách do zastupitelstev a do Senátu také vládní strany moc neuspěly. Vtípky ale moc nepomohou.
Jaké jsou čtyři druhy bolesti hlavy dle Fialy?
Na sociální síti Meta je expremiér sdílel jde o hypertenzi, stres, migrénu a když mluví Andrej Babiš. Ano, nesjpíše má pravdu, z dlouhých hovorů politiků za pultíkem včetně současného premiéra skutečně bolela hlava, nicméně v podání tohoto vtipu jde spíše o jakousi trapnou epizodu, kterou se snaží politik nakrmit svou sociální síť. To je nepochybně velmi špatně.
Co si o takovémto vtípku mám myslet?
Buď daný politik neumí být vtipný, nebo přestřelil. Možná si myslí, že vtipný je. Zasmát se ovšem tomuto tak trochu nepovedenému žertu prostě nemohu. Nějak mi to nejde. Opoziční politik by měl být skutečně trefný a snažit se o věcnou kritiku vládních stran. Tady ale žádnou kritku najít nemohu. Možná se málo snažím.
Tip: Bartoš na síti komentoval Babiše. Oligarcha- hokynář z východu.
Uživatelé vtípek hodnotí všelijak
Někteří tak. Že podle nich na migrénu existují léky, zatímco na Babišovy řeči neexistuje vůbec nic. Jiní píšou o tom, že je bolí hlava ze Zděňka Hřiba. Někteří přicházejí s podobným problémem při řeči Turka, Macinky nebo Okamury. Lidé se prostě svým způsobem komentáři baví. Jiní píšou, že je nyní Fiala nějak vtipný. Za jeho vlády to moc vtipné nebylo. Nuž, doba se mění. Infantilní vtípky ale zůstávají pořád stejné.
Zdroje info: Autor, Meta
Petr Fiala: Náhledové foto Petr Fiala/Meta
The post Typy bolesti hlavy: Fialův žertík narážející na Babiše je spíše trapný
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