Tyhle zbytky nikdy nevyhazujte do koše. Většina Čechů to dělá a přitom z nich jde uvařit výborný vývar

Mrkev je oloupaná, cibule bez slupky a z pórku zbyl jen kořínek s tuhými zelenými listy. Hromádka na prkénku pak obvykle zamíří rovnou do koše. Přitom v ní leží základ na pořádnou polévku, který vás nestojí skoro nic.
Do koše nejčastěji míří odkrojky
Vyhazování jídla se v Česku týká naprosté většiny lidí. Podle průzkumu CVVM Sociologického ústavu AV ČR z března 2025 tvrdí jen 12 % lidí, že u nich doma žádné jídlo do koše nekončí. Všichni ostatní přiznávají, že něco vyhodí.
Jako nejčastější důvod uvádějí zbytky a odkrojky, které podle nich nejdou spotřebovat. Zkažené nebo zapomenuté potraviny jsou v průzkumu až za nimi. Studie českých výzkumnic v časopise Foods z roku 2021, v níž domácnosti v říjnu 2017 týden zapisovaly všechno vyhozené do kuchyňských deníků, spočítala, že zhruba 41 % odpadu tvořily části, které se běžně nejedí, hlavně slupky, stonky a kosti.
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Všechno zachránit nejde, do stejné skupiny patří třeba i čajové sáčky. Spoustu odřezků ale hrnec s vodou promění ve voňavý vývar.
Tohle do hrnce klidně dejte
Do vývaru se hodí i odřezky, které by vás možná nenapadly:
tuhé části, které se jinak nedají sníst, třeba košťály nebo zdřevnatělé konce chřestu, zelenina, která trochu povadla, ale jinak je v pořádku, slupky a konce kořenové zeleniny, zelené části pórku i s kořínky, stonky petrželky a dalších bylinek, stopky od rajčat, suché a zdravé slupky cibule.
Kosti z pečeného kuřete nebo z nedělní pečeně přihoďte k zelenině a uvaříte masový vývar. Košťály a další brukvovitou zeleninu dávejte s mírou, protože ve velkém množství může vývar zhořčit. Řepa a červená cibule ho výrazně obarví a dužina brambor ho zahustí.
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Plesnivé, slizké nebo jinak zkažené kousky do hrnce nedávejte nikdy. Povadlou mrkev klidně použijte, nahnilou vyhoďte.
Pozor také na brambory. Látky zvané glykoalkaloidy, mezi nimi solanin, se hromadí hlavně ve slupce a v zelených místech a vařením se spolehlivě neodstraní. Zelené bramborové slupky a klíčky proto do vývaru nepatří.
Ze sáčku v mrazáku rovnou do hrnce
Zeleninu omyjte nebo odrhněte kartáčkem ještě před loupáním, aby byly odřezky čisté. Pak je průběžně sypte do sáčku nebo dózy v mrazáku, dokud se jich nenasbírá dost. V lednici v uzavřené dóze vydrží jen pár dní.
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Vaření zvládnete v několika krocích:
Nasbírané zbytky přelijte studenou vodou a počkejte, až se začne vařit. Stáhněte plamen, aby vývar jen mírně probublával. Drobné kousky vařte asi půl hodiny, větší nanejvýš hodinu.
Neloupaná cibule dodá vývaru zlatavou barvu a zelenina opečená předem v troubě nebo v hrnci mu dá tmavší barvu a výraznější chuť. Připálená místa ale vývar zhořčí. Hotový vývar nakonec dochuťte trochou kyselosti, kterou mu dodá zbytek vína, kapka octa nebo rajčata.
Nasbírané odřezky z mrazáku stačí zalít studenou vodou a nechat jen mírně probublávat, drobné kousky zhruba půl hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Tibor Szabo / Pexels. Rychle vychladit a chytře uskladnit
Velký hrnec horkého vývaru nestavte rovnou do lednice. Čím víc tekutiny zůstane v jedné nádobě, tím déle trvá, než vychladne na bezpečnou teplotu, a během té doby se v ní množí bakterie. Rozlijte ho proto do menších mělkých nádob, nebo hrnec postavte do ledové či studené vodní lázně. Do lednice má putovat do 2 hodin od uvaření, a když je teplota nad 32 °C, do 1 hodiny. Vydrží v ní zhruba 3 dny.
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Větší zásobu zamrazte po porcích s datem, malé dávky klidně v tvořítkách na led. Zmrazený vývar zůstává bezpečný dlouho, nejlépe ale chutná do 2 až 3 měsíců. Hustý, silně svařený vývar zamrazený v kostkách stačí při vaření rozpustit v horké vodě a provařit, a v mrazáku přitom zabere jen málo místa. Při ohřevu ho vždy nechte projít varem.
Sůl si nechte na chvíli, kdy vývar použijete v konkrétním jídle. Při svařování se voda odpaří, ale sůl zůstane, takže z předem osoleného vývaru snadno vznikne příliš slaný základ. Kdo musí sůl omezovat nebo drží zvláštní dietu, ať stravu probere s lékařem či nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.cvvm.soc.cas.cz/images/articles/files/5950/or250602.pdf, https://forbes.cz/jak-ze-zeleniny-vytezit-maximum-naucte-se-dokonaly-zeleninovy-vyvar-podle-sefkuchare/, https://www.denik.cz/gastronomie/domaci-bujon-recept.html, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-zpracovat-zbytky-potravin-40471548, https://prirodovedci.cz/aktuality/kolik-jidla-vyhodi-ceske-domacnosti, https://www.mdpi.com/2304-8158/10/4/875, https://extension.oregonstate.edu/es/node/175351/printable/print, https://www.top.cz/zero-waste-kuchyne-naucte-se-jak-vyuzit-zbytky-a-neplytvat, https://spotrebitelzakvalitou.cz/users/news/2-vybrali-jsme-pro-vas/attach/22-glykoalkaloidy.pdf, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/leftovers-and-food-safety, https://www.mpsv.cz/documents/20142/372821/Usporna_kucharka.pdf