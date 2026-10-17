Tyhle staré talíře má doma ještě půlka Česka. Sběratelé je dnes vykupují za 3 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval nedělní oběd u babičky? Na stole bílá dečka, na ní polévková mísa s elegantním uchem a kolem talíře s tenkým zlatým proužkem, které se nesměly dát do myčky ani omylem. Řeč je o porcelánovém jídelním servisu Thun v tvaru Vera, který byl v 60. až 80. letech k nalezení v obrovském množství československých domácností. Dostával se k svatbě, k výročí, nebo se pracně sháněl na poukázky. A pokud jste ho po babičce zdědili, možná ho máte dodnes v kredenci na chalupě.
Příběh z Klášterce: jak vznikla užitková legenda
Servis vznikal v rámci národního podniku Karlovarský porcelán, ve slavných závodech v Klášterci nad Ohří a v Nové Roli. Československý porcelán tehdy zažíval zlatou éru a jeho pověst sahala daleko za hranice země. Tvar Vera se vyznačoval štíhlými liniemi, jemným střepem a decentním zlacením na okrajích. Byl to design, který se líbil mladým nevěstám i jejich maminkám, a proto přežil desítky let. Tehdy stál pár korun československých, ale jeho hodnota pro rodinu byla mnohem větší. Svátečním nádobím se totiž neplýtvalo, opatrovalo se jako rodinné stříbro.
Detektivka pro sběratele: jak poznat, co máte doma
Pokud jste servis objevili na půdě nebo při vyklízení chalupy, nezahazujte ho a nejdřív ho pořádně prohlédněte. Sběratelé a milovníci retra především ocení kompletnost. Plná sada obsahuje 26 kusů: šest hlubokých, šest mělkých a šest dezertních talířů, polévkovou mísu s pokličkou, omáčník, salátovou a kompotovou misku, servírovací podnosy a slánku. Na spodní straně hledejte značku porcelánky s nápisem Thun. A pozor na zlacení. Neotřený lem bez škrábanců od myčky může cenu výrazně zvednout.
Odborníci to potvrzují. „Sériový československý porcelán ze 70. a 80. let představuje nádherný kus užitkového retra. Ceněné jsou především ucelené soupravy v nepoškozeném stavu se zachovalým dekorem, které dnes skvěle slouží jako stylový servis pro chalupy i moderní retro interiéry,“ uvádí specialista ze sběratelského portálu zaměřeného na starožitnosti a užité umění. Právě tahle zachovalost dělá rozdíl mezi obyčejným nádobím a kouskem, o který se sběratelé přetahují.
Kolik dnes stojí vzpomínka na babičku
Zatímco za socialismu šlo o dostupný svatební dar, dnes se zachovalá kompletní souprava prodává zhruba za 1 000 až 3 000 Kč. Horní hranice patří těm, kdo porcelán celý život myli ručně, ukládali v látce a vytahovali jen výjimečně. Právě tahle péče se po desítkách let vyplácí. Pro sběratele je kompletní servis v perfektním stavu malým svatým grálem užitkového porcelánu, a to nejen kvůli ceně, ale i kvůli atmosféře, kterou do domova vnese.
Zájem o československý design přitom neutichá, což dokládají i prodejci. „Prodával jsem tu samou soupravu po babičce na Aukru. Chvíli to trvalo, ale nakonec šla za 1 200 Kč i s polévkovou mísou. Je skvělé, že tyhle věci neskončí v popelnici, ale dál dělají radost novým majitelům,“ popisuje jeden z uživatelů v diskusi u aukce na portálu Aukro. Podobné příběhy se opakují a ukazují, že babiččin porcelán má před sebou ještě dlouhý život.
Pokud tedy máte v příborníku schovaný tenhle lesklý poklad, zkuste mu dát druhou šanci. Buď ho nabídněte na specializovaných aukčních portálech, nebo ho s hrdostí vytáhněte na příští nedělní oběd. A jestli vám na půdě leží jen jeden talíř s krásným zlatým proužkem, možná je to právě ten poslední chybějící kousek do něčí vysněné sady. Vytahujete porcelán Thun na sváteční tabuli i vy?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská