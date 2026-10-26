Tyhle skořicové šneky jsou božské – minimum kynutí, žádné čekání a vanilkový krém navrch. Podzim bez nich si už neumím představit

Představte si lenivé nedělní ráno, kdy se z trouby po celém domě rozline hřejivá vůně čerstvě upečeného kynutého těsta, pravé skořice a poctivého másla. Skořicové šneky s vanilkovým krémem představují naprostý vrchol kulinářského komfortu, kterému prostě nelze odolat. Na povrchu vás přivítají neuvěřitelně vláčnou a sametově jemnou střídkou, zatímco uvnitř schovávají bohatou skořicovou spirálu. Závěrečná peřinka z jemného vanilkového krému celému moučníku dodává nebeskou vláčnost a luxusní nádech. Je to přesně ten typ pečiva, ke kterému si s chutí připravíte šálek kávy nebo teplého mléka a okamžitě zapomenete na všechny starosti.
Skořicové šneky mají své pevné kořeny v Severní Evropě, především ve Švédsku. Švédové si své skořicové pečivo zamilovali natolik, že mu dokonce zasvětili i národní svátek. Tento recept však ikonickou skandinávskou klasiku posouvá ještě o úroveň výš. Spojení tradiční skořicové náplně s bohatým, sametově jemným vanilkovým krémem vytváří dokonalou souhru chuťových tónů, jež si získala srdce milovníků pečení po celém světě. Dlouhé kynutí a poctivý máslový základ zaručují, že si pečivo uchová svou úžasnou křehkost a šťavnatost i dlouho po upečení.
Tento flexibilní recept nabízí nespočet možností pro vaše vlastní kulinářské nápady. Skořicovou náplň můžete snadno obohatit o nasekané vlašské či lískové ořechy, rozinky namočené v rumu nebo trošku strouhané pomerančové kůry. Pokud milujete čokoládu, stačí skořici zčásti nahradit kvalitním kakaem nebo do krému přimíchat hoblinky hořké čokolády. Samotný vanilkový krém pak můžete ozvláštnit kapkou kávového likéru či pravou vanilkovou pastou. Získáte tak nádherně vláčný moučník, pro který si k vám celá rodina bude s radostí chodit pro nášup.
Začněte s přípravou těsta. V rendlíku smíchejte 200 ml mléka se 40 g mouky a směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu a přendejte ji do mísy, kde do ní vmíchejte zbytek mléka.
Přidejte cukr, sušené droždí a rozšlehaná vejce. Do směsi následně vmíchejte sůl a zbytek mouky.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vypracujte těsto, které hněťte 2 minuty. Pak ho nechte 10 minut odpočívat a zapracujte do něj změklé máslo. Po přidání másla těsto hněťte 3 minuty, potřete ho olejem a vložte do vymazané mísy.
Těsto nechte kynout 10 minut a mezitím připravte vanilkovou náplň. V rendlíku smíchejte vejce se špetkou soli, cukrem a škrobem.
Jakmile se ingredience propojí, vmíchejte do nich mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty. Poté, co začne bublat, vařte ji 1 minutu a vmíchejte do ní vanilkový cukr. Poté rendlík odstavte z tepla.
Vanilkovou náplň přendejte do mísy, zakryjte ji potravinovou fólií a nechte zcela vychladnout.
Poznámka: Aby na vanilkové náplni nevznikl škraloup, fólie by se jí měla dotýkat.
Poté v samostatné míse šlehejte máslo 2–3 minuty a základ vanilkové náplně do něj vešlehejte. Během chladnutí připravte skořicovou náplň.
Tu vytvoříte jednoduše smícháním cukru se skořicí a špetkou soli. Vykynuté těsto rozdělte na dvě části a z každé vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,4 cm.
První plát potřete 50 g změklého másla a posypte ho polovinou skořicové náplně. Těsto zarolujte a vzniklý váleček nakrájejte na kousky o šířce asi 2 cm.
Šneky poté vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem tak, aby byla viditelná náplň. Stejný postup opakujte také s druhou částí těsta a zbylou skořicovou náplní.
Pochoutku polijte trochou smetany a pečte ji v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 26–30 minut. Po upečení nechce šneky aspoň 5–10 minut chladnou na plechu, aby se nerozpadly.
Upečený moučník následně potřete vanilkovým krémem a servírujte ji.
Tip: Šneky s vanilkovou a skořicovou náplní podávejte až po vychladnutí, aby byly lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Кухня Evelin
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato