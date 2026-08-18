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Tyhle rychlé sušenky jsou geniální – bez mléka, mouky i vajec. Ke kafíčku jsou dokonalé a na plechu je mám do 10 minut

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Pokud hledáte inspiraci na zdravější alternativu dezertu nebo svačinky, upečte si rychlé ovesné sušenky bez mouky. Jsou křehké, voňavé a krásně křupou.
Tyhle rychlé sušenky jsou geniální – bez mléka, mouky i vajec. Ke kafíčku jsou dokonalé a na plechu je mám do 10 minut

Tyhle rychlé sušenky jsou geniální – bez mléka, mouky i vajec. Ke kafíčku jsou dokonalé a na plechu je mám do 10 minut

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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