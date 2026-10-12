Tyhle řezy Napoleon jsou ideální, když se mi nechce zapínat troubu – rychlé, krémové a hotové za 20 minut

Když máte chuť na něco sladkého ke kávě, ale nechcete kvůli tomu rozpálit troubu, stačí sáhnout po sušenkách a připravit z nich rychlý dezert. Nepečené řezy Napoleon na plech navazují na oblíbené francouzské millefeuille, které se tradičně skládá z vrstev křehkého těsta a krému. U nás se podobné řezy postupem času zabydlely v domácí kuchyni a vznikly jednodušší verze, které si vystačí se sušenkami a vanilkovým krémem. Po vychlazení sušenky zvláční a s krémem vytvoří jemné vrstvy, které se příjemně rozplývají na jazyku.
Právě spojení jednoduchých surovin dává těmto řezům jejich kouzlo. Vanilkový krém je díky žloutkům jemný a máslo mu dodává plnější chuť, zatímco mouka a pudinkový prášek se postarají o správnou hustotu. Sladké sušenky během odležení natáhnou část vlhkosti z krému, změknou a dezert se díky tomu dobře krájí. Vanilka navíc dodá krému vůni, která se se sladkými sušenkami dobře doplňuje.
Výhodou je, že řezy můžete připravit s předstihem a nechat je několik hodin v lednici. Právě odležení je u tohoto dezertu důležité, protože vrstvy se během něj spojí a sušenky získají měkčí konzistenci. Hodí se proto i na návštěvu, kdy chcete mít sladké připravené už předem.
Základní recept můžete obměnit podle chuti. Mezi vrstvy se hodí tenká vrstva meruňkové nebo malinové marmelády, která přidá ovocnou kyselost. Výraznější dezert získáte také trochou nastrouhané hořké čokolády mezi jednotlivé vrstvy nebo na povrchu. Pokud máte rádi klasickou kombinaci vanilky a ovoce, můžete přidat několik tenkých plátků banánu těsně před sestavením řezů.
Z mléka odlijte 500 ml a v této části rozmíchejte hladkou mouku, vanilkový pudink a žloutky. Metličkou vše dobře promíchejte, aby ve směsi nezůstaly hrudky. Zbylých 500 ml mléka zatím nalijte do hrnce.
Do hrnce se zbylým mlékem přidejte máslo, krupicový cukr a vanilkový cukr. Za stálého míchání směs zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a mléko nezačne téměř vřít. Poté za stálého míchání pomalu přilévejte připravenou směs se žloutky, moukou a pudinkem.
Krém za stálého míchání vařte na mírném ohni, dokud výrazně nezhoustne. Důležité je míchat hlavně ode dna, aby se krém nepřichytil a nevytvořily se v něm hrudky. Hotový krém odstavte, ale použijte ho ještě teplý, aby se dobře roztíral.
Plech o velikosti 30 × 20 cm vyložte pečicím papírem a na dno vyskládejte souvislou vrstvu sladkých sušenek. Na sušenky rovnoměrně rozetřete ještě teplý vanilkový krém. Povrch uhlaďte stěrkou, aby byla vrstva krému všude stejně silná.
Na krém vyskládejte další vrstvu sušenek a lehce je přitlačte, aby se spojily s krémem. Řezy nechte nejprve zchladnout při pokojové teplotě a potom je uložte do lednice. Nechte je chladit alespoň 4 hodiny, ideálně přes noc, aby krém zpevnil a sušenky zvláčněly.
Před podáváním řezy lehce poprašte moučkovým cukrem. Krájejte je ostrým nožem na jednotlivé porce, aby vrstvy zůstaly co nejúhlednější. Podávejte dobře vychlazené ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová