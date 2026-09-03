Tyhle piškotové řezy se šlehačkou a marmeládou jsou jako z cukrárny – a přitom je zvládne i úplný začátečník

Tradiční vrstvené piškotové řezy s jemným smetanovým krémem a ovocným džemem mají své kořeny v klasické vídeňské a rakousko-uherské cukrářské škole. Právě tam se zrodila záliba v nadýchaných piškotových plátech spojených osvěžující nakyslou marmeládou a bohatou vrstvou šlehané smetany. Tento typ dezertu si v průběhu desetiletí získal obrovskou oblibu na rodinných oslavách i svátečních tabulích po celé střední Evropě. Spojuje v sobě totiž lehkost a eleganci vysoké cukrařiny s dostupnými surovinami, které má doma v lednici a spíži prakticky každý.
Největším trumfem těchto řezů je dokonalá rovnováha chutí i textur. Nadýchaný a vláčný piškotový korpus tvoří ideální základ pro pikantní rybízovou marmeládu, která probudí chuťové pohárky a rozbije sladkost těsta. Sametový krém ze smetanového sýra a šlehačky dodá každému soustu neuvěřitelnou krémovost a jemnost. Geniální využití odřezků korpusu na obalení boků navíc zajistí krásný čistý vzhled, zatímco granátové jablko se svěžím rozmarýnem promění obyčejný moučník ve skvost jako z luxusní vitríny. Je to perfektní volba pro víkendové odpoledne ke kávě i reprezentativní rodinnou oslavu.
Recept navíc nabízí obrovský prostor pro vaši vlastní tvořivost a obměny podle sezóny. Místo rybízové marmelády můžete sáhnout po výrazném višňovém džemu, lesní směsi nebo aromatické meruňkové zavařenině. Pokud chcete krém ještě více ozvláštnit, vyzkoušejte do smetanového sýra přimíchat jemně nastrouhanou kůru z bio citronu nebo kapku pravé vanilkové esence. Na finální zdobení lze místo granátového jablka použít čerstvé maliny, borůvky, plátky jahod či opražené mandlové lupínky, které dodají povrchu příjemný křupavý akcent.
Vaječné bílky vyšlehejte s 80 g cukru do sněhu. V samostatné míse pak vyšlehejte vaječné žloutky s vanilkovým cukrem a 40 g klasického cukru.
Poznámka: Cukr přidávejte postupně a za stálého šlehání.
Do žloutkové směsi přidejte olej, mléko a směs mouky s kypřicím práškem. Nakonec přidejte sníh z bílků a vzniklé těsto vylijte na plech vyložený pečicím papírem.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto následně pečte v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 20–25 minut. Okraje upečeného korpusu ořízněte do rovna a poté ho rozdělte na 3 stejné části, které potřete marmeládou.
Poznámka: V tomto receptu je korpus potírán rybízovou marmeládou. Můžete ale použít jakoukoliv jinou oblíbenou marmeládu dle vlastního výběru.
Pokračujte s přípravou krému. Smetanový sýr vyšlehejte s moučkovým cukrem, smetanou a vanilkovým extraktem. Nyní začněte s vrstvením dezertu.
První část korpusu pokryjte ¼ krému, který zakryjte druhým korpusem. Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem, který rozetřete i po stranách dezertu.
Tip: Aplikaci krému vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Piškotové řezy se šlehačkou a marmeládou vložte na 2–3 hodiny do lednice. Nakonec strany dezertu pokryjte rozmixovanými odřezky korpusu.
Povrch sladké pochoutky pak ozdobte jadérky granátového jablka, rozmarýnem a moučkovým cukrem tak, jak to můžete vidět níže ve videu. Poté můžete řezy servírovat.
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Zdroj receptu: Bake Tasty Cake
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová