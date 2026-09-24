Tyhle nadýchané pudinkáčky jsou top – nový recept, který chutná celé rodině a vnoučata se po něm můžou utlouct

Pudinkové buchty z kynutého těsta představují naprosto dokonalé spojení tradičního pekařského řemesla a neodolatelně jemné krémové náplně. Tento pohádkový moučník vyniká svou mimořádnou nadýchaností, vláčností a zlatavým povrchem potřeným poctivým medem a posypaným voňavým kokosem. Každé kousnutí do ještě vlažné buchty odhalí sametově hebký domácký pudink, díky kterému se dezert doslova rozplývá na jazyku.
Tradice plnění kynutého těsta krémovými náplněmi má hluboké kořeny ve středoevropské kulinářské historii, především v rakousko-uherské a české cukrářské škole. Zatímco naše prababičky nedaly dopustit na tradiční povidla, mák či tvaroh, moderní variace s vařeným žlutým krémem se staly obrovským hitem v druhé polovině 20. století. Šikovným kulinářským trikem tohoto receptu je přídavek špetky kurkumy do vařeného vanilkového krému, která mu propůjčí nádherně sytou, chuťově přirozenou zlatavou barvu. Závěrečné potření horkých buchet tekutým medem navíc vytvoří jemně lepkavou, sladkou krustu, na které dokonale drží strouhaný kokos.
Největší předností těchto kynutých buchet je jejich dlouhotrvající vláčnost, nadýchaná struktura a univerzální chuť, kterou si zamilují dospělí i nejmenší děti.
S receptem si navíc můžete hravě zaexperimentovat podle vlastních preferencí. Domácí vanilkový pudink lze snadno nahradit bohatým čokoládovým či lískooříškovým krémem. Pro svěžejší chuťový profil můžete do krému přimíchat jemně nastrouhanou citrónovou kůru nebo pod pudinkovou náplň přidat pár čerstvých malin či borůvek. Pokud nejste příznivci kokosu, povrch upečených buchet posypte plátky mletých mandlí, nasekanými vlašskými ořechy nebo klasickým moučkovým cukrem s pravou vanilkou. Buchty chutnají nejlépe mírně vychlazené k šálku čerstvého mléka, bílé kávě nebo odpolednímu čaji.
Vejce a vaječný žloutek vyšlehejte s moučkovým cukrem. Postupně přidejte droždí, teplou vodu, mléko a máslo. Nakonec přidejte mouku a sůl.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které vložte do mísy vymazané olejem. Tu zakryjte potravinovou fólií a těsto nechte kynout 60 minut na teplém místě. Mezitím připravte pudink.
V rendlíku smíchejte škrob, klasický i vanilkový cukr a mléko. Směs zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu. Rendlík odstavte z tepla a do jeho obsahu vmíchejte kurkumu a nakonec máslo.
Vzniklý pudink přelijte do mísy, zakryjte ho fólií a nechte zcela vychladnout.
Poznámka: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Vykynuté těsto rozdělte na 9 stejných dílů, které zakryjte čistou utěrkou a nechte kynout ještě 10 minut v teple. Z každého kousku těsta pak vyválejte plát ve tvaru elipsy o tloušťce 0,4 cm.
Na jeden okraj plátu naneste trochu pudinku a těsto zarolujte. Postup opakujte a vzniklé buchty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Tip: Aplikaci pudinku vám usnadní použití cukrářského sáčku. Trochu pudinku si odložte bokem na závěrečné zdobení moučníku.
Buchty zakryjte a nechte kynout posledních 10 minut. Poté je potřete směsí rozšlehaného vaječného žloutku s mlékem, ozdobte je trochou pudinku a pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25–30 minut.
Upečené pudinkové buchty z kynutého těsta potřete medem a posypte kokosem. Po vychladnutí je servírujte dle potřeby.
Poznámka: Díky nižší teplotě budou buchty lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Bäckergeheimnisse
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato