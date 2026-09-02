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Tyhle lázně mají největší termální jezero na světě a jsou jen 3,5 hodin z Česka. Je tam pořád levno a Češi je přehlížejí

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Zatímco česká koupaliště v září zavírají, jedno místo v Maďarsku láká ke koupání klidně […]
Tyhle lázně mají největší termální jezero na světě a jsou jen 3,5 hodin z Česka. Je tam pořád levno a Češi je přehlížejí

Tyhle lázně mají největší termální jezero na světě a jsou jen 3,5 hodin z Česka. Je tam pořád levno a Češi je přehlížejí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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