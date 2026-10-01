Tyhle koblížky jsou dokonalost – nadýchané, vláčné a tak dobré, že je budete chtít jíst každý den. Recept si 100 % uložte

Máslové koblihy s 2 druhy náplní posouvají tuto tradiční sladkou nostalgii na novou úroveň. Na první pohled vás okouzlí jejich zlatavý povrch, bohatě zaprášený jemným moučkovým cukrem, pod nímž se ukrývá neuvěřitelně nadýchaná, vláčná a lehoučká střídka. To pravé kouzlo však přichází s prvním kousnutím, které odhalí sametově jemné srdce. Střídání bohatého žloutkového krému s nádechem vanilky a podmanivě temné čokoládové složky vytváří na jazyku absolutní harmonii. Tento vymazlený dezert představuje dokonalého společníka k rannímu šálku kávy, svátečnímu rodinnému brunchi i jako hříšně dobrá odpolední odměna po náročném dni.
Kynuté smažené pečivo má v evropské gastronomické tradici mimořádně hluboké kořeny. Jeho historie sahá až do starověkého Říma, avšak nebešťanky v podobě nadýchaných koblih, jak je známe dnes, se proslavily především ve středoevropském prostoru během 18. století. Rakousko-uherská i česká kuchařská škola z nich vytvořila symbol masopustních oslav a hojnosti. Zatímco starodávné receptury spoléhaly výhradně na ovocná povidla či šípkový džem, moderní cukrářský vývoj obohatil kynutou klasiku o variace na bázi jemných vařených krémů. Spojení dvou kontrastních náplní v jednom bochánku je oslavou moderní gastronomie.
Tento recept přímo vybízí ke kreativním experimentům. Do vanilkového krému můžete přimíchat jemně nasekané pistácie, kapku vaječného koňaku nebo trochu pomerančové kůry. Čokoládovou složku lze zase ozvláštnit špetkou skořice, oříškovým krémem či mořskou solí.
Teplé mléko smíchejte se solí, cukrem a vejcem. Přidejte sušené droždí, a jakmile se rozpustí, také mouku. Do těsta pak zapracujte rozpuštěné máslo.
Tip: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnce za občasného promíchání.
Těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho kynout 60 minut na teplém místě. Mezitím připravte náplň. V rendlíku smíchejte vejce s cukrem, solí a vanilkovou pastou.
Poté, co se ingredience spojí, přidejte škrob, mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 30 sekund a odstavte ji z tepla.
Vzniklou náplň rovnoměrně rozdělte do dvou misek a do jedné z nich vmíchejte čokoládu, kterou v ní nechte rozpustit. Obě náplně pak zakryjte potravinovou fólií a nechte zcela vychladnout.
Vykynuté těsto rozdělte na 12 stejných částí, z kterých vytvořte bochánky. Ty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je sáčkem nebo čistou utěrkou a nechte je kynout dalších 15–20 minut.
Bochánky znovu prohněťte, zakryjte a nechte je kynout posledních 15–20 minut. Poté je smažte v rozpáleném oleji 2–3 minuty z každé strany, dozlatova.
Tip: Koblihy odkládejte na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Po vychladnutí koblihy střídavě naplňte tmavou a světlou náplní.
Poznámka: K plnění vám skvěle poslouží cukrářský sáček s plnicí špičkou.
Máslové koblihy s 2 druhy náplní nechte pár minut chladnout a pak je obalte v moučkovém cukru. Po úplném vychladnutí je servírujte.
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Zdroj receptu: Sweet Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato