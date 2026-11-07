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Tyhle karamelové řezy jsem pekla už minimálně 1000krát – celá příprava zabere jen 15 minut a není potřeba ani váha

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Stačí pár běžných surovin a vznikne moučník, kterému se jen těžko odolává. Vláčný korpus a lesklá sladká vrstva rozehrají chuťovou kombinaci, na kterou dostanete chuť už při prvním pohledu.
Tyhle karamelové řezy jsem pekla už minimálně 1000krát – celá příprava zabere jen 15 minut a není potřeba ani váha

Tyhle karamelové řezy jsem pekla už minimálně 1000krát – celá příprava zabere jen 15 minut a není potřeba ani váha

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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