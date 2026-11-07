Tyhle karamelové řezy jsem pekla už minimálně 1000krát – celá příprava zabere jen 15 minut a není potřeba ani váha

Představte si ten dokonalý moment, kdy se zakousnete do sametově měkkého, bohatě kakaového korpusu, který se na jazyku dokonale snoubí s hutnou a hříšně sladkou vrstvou poctivého karamelu. Vláčné kakaové řezy s karamelovým krémem jsou ztělesněním té nejčistší cukrářské radosti, která dokáže proměnit obyčejné odpoledne v malý svátek. Když tento dezert přinesete ke stolu, okamžitě zaujme svou hlubokou tmavou barvou a lákavým lesklým povrchem, jenž slibuje nezapomenutelný chuťový zážitek. Skvěle doplní šálek horké odpolední kávy, potěší každého milovníka čokolády a zaručeně se po něm na plechu zapráší dřív, než stihnete nabídnout všem hostům.
Spojení tmavého kakaového těsta a karamelu má hluboké kořeny v tradiční anglosaské a středoevropské pekařské kultuře, kde kuchařky odedávna věděly, že hořkost poctivého kakaa a sladkost karamelu tvoří naprosto nepřekonatelnou dvojici. Zatímco dříve se karamelové krémy připravovaly zdlouhavým zkarobytňováním cukru a dlouhým mícháním smetany u plotny, moderní pojetí přináší chytřejší postupy, které zachovávají tu nejhlubší chuť bez zbytečné námahy. Tento moučník v sobě nese kouzlo poctivého domácího pečení, které sází na ověřené kombinace surovin a vykouzlí úsměv na tváři každému členu rodiny.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná variabilita a prostor pro vlastní kulinářskou tvořivost. Pokud máte rádi texturové kontrasty, můžete karamelovou vrstvu posypat nasekanými praženými lískovými oříšky, vlašskými ořechy nebo špetkou hrubozrnné mořské soli, která sladkou chuť fantasticky podtrhne. Do kakaového těsta se nebojte vmíchat ani kousky nasekané hořké čokolády nebo kapku rumového aroma. A pro svátečnější příležitosti můžete řezy ozdobit jemnou čepicí z vyšlehané šlehačky, která celému dezertu dodá ještě větší lehkost a slavnostní šmrnc.
Troubu předehřejte na 190 °C a obdélníkový plech o rozměrech přibližně 33 × 23 cm vyložte pečicím papírem. Pokud papír nemáte, plech důkladně vymažte máslem a lehce vysypte kakaem.
Změklé máslo utřete s třtinovým cukrem a krupicovým cukrem do hladké, nadýchanější směsi. Přidejte vejce, vanilkový extrakt a karamelové kondenzované mléko a vše důkladně promíchejte. Směs nemusí být úplně nadýchaná, důležité je, aby se suroviny dobře spojily.
V samostatné míse promíchejte hladkou mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl. Suché suroviny postupně přisypávejte k máslové směsi a zpracujte je v kompaktní kakaové těsto. Pokud bude těsto tužší, je to v pořádku, protože výsledkem mají být řezy s pevnějším, ale vláčným korpusem.
Těsto přeneste na připravený plech a rovnoměrně ho rozetřete až do rohů. Povrch uhlaďte stěrkou nebo hřbetem lžíce, aby se korpus upekl ve stejné výšce. Vložte plech do předehřáté trouby a pečte 14–15 minut, přičemž ke konci kontrolujte, aby se těsto nevysušilo.
Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte ho zcela vychladnout přímo na plechu. Poté povrch rovnoměrně potřete hotovou karamelovou polevou.
Řezy nechte alespoň 30 minut odpočinout, aby karamelová vrstva mírně zpevnila. Poté je ostrým nožem nakrájejte. Podávejte při pokojové teplotě, kdy je karamel příjemně měkký a kakaový korpus má nejlepší strukturu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová