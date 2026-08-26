Tyhle chyby s brigádou připravují seniory o peníze. Dělají je pořád dokola a přijdou klidně i o 20 000 Kč

Přivýdělek k penzi láká statisíce Čechů. Leckdo si od něj slibuje i vyšší budoucí důchod. Jenže kolem brigád koluje pár omylů, které se opakují rok co rok. V tom horším případě kvůli nim člověk přijde rovnou o celou měsíční penzi.
Přivýdělek zvedne důchod jen za jedné podmínky
Základní pravidlo, na kterém většina nedorozumění stojí, zní jednoduše: na výši penze se podepíše jedině ten příjem, z něhož se platí sociální pojištění. Rozhoduje přitom dvojí, tedy odpracovaná doba pojištění a výdělky, z nichž se pojistné platilo.
Pokud odměna z dohody zůstane pod hranicí, od které se pojistné odvádí, do důchodového systému z ní neplyne ani koruna a na budoucí penzi se neprojeví. Mnozí to mají přitom přesně naopak: vezmou brigádu s tím, že jim k důchodu něco přihodí, a přitom zvolí výdělek, ze kterého se žádné pojistné neplatí. Peníze v kapse jsou, na penzi ale nulový dopad.
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Vůbec nejnákladnější chybu můžou udělat lidé, kteří odešli do předčasného důchodu. Dokud nedosáhnou řádného důchodového věku, nesmějí totiž pracovat tak, aby jim z výdělku plynulo důchodové pojištění. Jakmile takovou činnost začnou, správa sociálního zabezpečení jim může výplatu penze zastavit a už vyplacené částky navíc vymáhat zpátky jako přeplatek.
A tady jde o velké peníze. Průměrný předčasný důchod se podle aktuálních statistik ČSSZ pohybuje kolem 20 000 korun měsíčně, takže za pár měsíců nehlídané brigády může vzniknout přeplatek v řádu desetitisíců, který je nutné vrátit. Bezpečná je jen práce, která účast na pojištění nezakládá. U dohody o provedení práce to v roce 2026 znamená výdělek pod 12 000 korun měsíčně.
Řádných starobních důchodců se tohle omezení netýká a přivydělávat si mohou bez omezení.
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Rozdíl mezi oběma skupinami shrnuje tabulka:
Skupina důchodců Smí vykonávat práci, ze které se platí důchodové pojištění? Co hrozí Předčasní důchodci (do řádného důchodového věku) Nesmí. Bezpečná je jen práce bez pojištění, u dohody o provedení práce výdělek pod 12 000 Kč měsíčně. Zastavení výplaty penze a vymáhání už vyplacených částek jako přeplatku. Řádní starobní důchodci Smí, bez ohledu na výši příjmu. Nic, omezení se jich netýká. Pár korun nad limitem spustí odvody z celé odměny
Druhá klasická chyba se točí kolem hlídání výdělku. U dohody o provedení práce se pojistné začne platit od měsíční odměny 12 000 korun, u dohody o pracovní činnosti už od 4 500 korun. Kdo se drží pod touto hranicí, má vyšší čistý příjem, ale žádnou dobu pojištění si nebuduje. Kdo ji překročí, platí pojistné a měsíc se mu do důchodu započítá.
Zákeřné přitom je, že jakmile odměna hranici přeskočí, odvody se spočítají z celého měsíčního výdělku včetně částky pod limitem. Rozdíl mezi výdělkem těsně pod hranicí a pár korunami nad ní tak může být v čisté výplatě citelný. Limity se navíc každý rok posouvají podle růstu průměrné mzdy.
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„Při dlouhodobé práci na dohody je dobré si tyto limity hlídat […],“ uvedla pro iDNES.cz Jiřina Svobodová ze společnosti Freedom Financial Services.
Dvě práce neznamenají dva roky pojištění
Rozšířený je také omyl, že kdo má dvě zaměstnání nebo práci a brigádu vedle sebe, počítají se mu do důchodu dva roky pojištění za jeden. Za jeden kalendářní rok ale úřad uzná vždy nanejvýš jeden rok pojištění, ať člověk odvádí pojistné z kolika zdrojů chce.
Souběh dvou příjmů se tedy na době pojištění neprojeví a k dřívějšímu odchodu do penze nepomůže. Projeví se ale na výši výdělků, protože pojistné z více zaměstnání zvyšuje základ, ze kterého se penze počítá. Brigáda vedle hlavní práce může budoucí důchod zvednout výškou odvodů. Délku pojištěné doby ale neovlivní.
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Poslední chyba je vlastně opomenutí: spolehnout se, že je vše v pořádku, a nikdy si to neprověřit. Chybějící nebo špatně zaevidované doby pojištění patří k nejčastějším problémům, které člověka u žádosti o důchod nepříjemně zaskočí.
Kontrola vlastního záznamu u ČSSZ odhalí chybějící doby pojištění ještě před podáním žádosti o důchod. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Česká správa sociálního zabezpečení proto od letošního března nabízí online službu Moje konto. Po přihlášení přes Identitu občana nebo datovou schránku v ní každý najde všechny doby pojištění, které o něm úřad eviduje, a případné nesrovnalosti může rovnou elektronicky reklamovat. Pár minut u počítače tak odhalí chybu, která by jinak tiše ukrajovala z penze po zbytek života.
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/842803/seniori-na-brigadach-zbytecne-prichazeji-o-tisice-pozor-na-nejdrazsi-omyly.html, https://dostupnyadvokat.cz/blog/privydelek-v-duchodu, https://ceskeduchody.cz/navody/brigada-druhe-zamestnani-kdy-vam-zvysi-duchod, https://www.finance.cz/clanky/zvyseni-duchodu-za-praci-se-zase-vraci-jak-bude-vypadat-tentokrat/, https://ceskeduchody.cz/zpravy/cssz-zverejnila-nova-cisla-o-duchodech-kolik-ted-lide-v-cesku-pobiraji, https://www.cssz.gov.cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://www.idnes.cz/finance/penze/privydelek-brigada-duchod-doba-pojisteni-studenti-invalide-zamestnanci.A260819_171331_penze_sov
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