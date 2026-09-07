Tyhle boty ovládnou podzim 2026. Stylistka radí, po kterých sáhnout hned

Sotva odložíme sandály, začíná období, kdy o vyznění celého outfitu často rozhodne obutí. S chladnějšími dny totiž bota vystoupí z role nutného zla a stane se prvním, čeho si na kolemjdoucím všimnete. Nabídka je letos mimořádně pestrá. Známé tvary sice nikam nezmizely, přišly ale s barvami a nápady, které by ještě před rokem řada žen odmítla jako přehnané. Kde se tedy vyplatí sáhnout do peněženky rovnou a s čím raději počkat?
Koňak a víno vytlačují černou
Černá z botníku nezmizí, letos ale končí její éra automatické volby. Sezoně vládnou hřejivé odstíny hnědé, od karamelu přes kaštan až po koňak, a přidává se k nim bohatá vínová. Hnědá se přitom hodí skoro ke všemu podobně jako černá, celku ale ubere na tvrdosti a dodá mu vznešenější nádech.
Kdo si věří, může vytáhnout i bílé kotníkové boty. Navenek působí odvážně, ve výsledku ale vzhled rozjasní a rychle se z nich stane přirozený střed pozornosti. Přehlídková mola jdou v barvách ještě dál. Vedle zemitých tónů se hlásí i sytá fialová a ohnivá červená.
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„Výraznou barvou je letos tomato red, ostrá červená,“ uvedla pro Kupi.cz osobní stylistka Petra Kasalová. Podle ní se taková barva snadno kombinuje a rozzáří i všední den, takže se letos vyplatí pořídit si aspoň jeden červený pár.
Kozačky rostou do výšky i do sedmdesátek
Podzim si bez kozaček představí málokdo a vybírat letos budete opravdu z čeho. Nápadně se vrací duch sedmdesátek, tedy útlejší střih a hranatější podpatek. Vysoké modely navíc šplhají výš než dřív a u některých kousků končí až nad kolenem.
Právě u těch nejvyšších se ale vyplatí měřit dvakrát. O tom, jestli botu vůbec obujete, rozhoduje šířka v lýtku. Kousek nad koleno, který nedopnete, zůstane doma a podruhé už po něm nesáhnete. Bezpečnější sázkou proto bývá klasická výška po lýtko, ideálně ve vínové nebo koňakové. Sluší jí midi sukně se svetrem a stejně dobře zmizí i v širokých nohavicích.
Přečtěte si také: Barva, která ovládne léto 2026. Návrhářka radí, s čím ji kombinovat Balerínky a mokasíny vrací do módy plochou patu
Milovnice nízké boty si letos přijdou na své. Mokasíny opouštějí svou strohou pánskou image a míří do hravější polohy. Nově sedí na nižším podpatku, který jim dodá ženskost i špetku retra, a bez potíží nahradí lodičky.
Ke slovu se hlásí také balerínky, které roli nenápadného doplňku definitivně odmítly. Objevují se v grafických vzorech, s animálními motivy i v odvážných odstínech, takže i obyčejné džíny se svetrem s nimi dostanou úplně jinou jiskru.
Plochá pata se vrací do módy a balerínky i mokasíny letos zvládnou zastoupit lodičky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Semiš a špičaté nosy hlásí návrat přelomu milénia
Materiálem sezony je bez debat měkký semiš. Zabydlel se nejen na obuvi, ale i na kabelkách a bundách. Spolu s ním se vrací dlouze protažené špičky, jaké se nosily kolem roku 2000. Noze dodají štíhlejší linku a slušivé zůstávají, i když podpatek zvolíte nízký a pohodlný.
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Semiš má bohužel jednu slabinu, kterou naše počasí odhalí hned napoprvé. Mokro a bláto z chodníků takový povrch znehodnotí už během jediné procházky. Vyplatí se proto nové boty ještě před prvním vyjitím dvakrát ošetřit kvalitní impregnací.
Western a zvířecí vzor pro odvážnější
Westernová obuv se dávno vymanila z hranic festivalů a country stylizací. Letos se její detaily objevují i u vytříbenějších kolekcí, kde působí čistěji a střízlivěji. Vyšívané kovbojské holínky přitom pořizovat nemusíte, do běžného šatníku se lépe hodí kotníková varianta s charakteristickým střihem, mírně zkoseným podpatkem a střídmými ozdobami.
Ještě odvážnější sáhnou po zvířecím potisku. Vedle věčného leoparda se letos přidává i zebra. Počítejte ale s tím, že co teď vypadá nápaditě, za pár měsíců zevšední, a proto takový vzor berte spíš jako oživení jednobarevného základu.
Přečtěte si také: Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny Zvířecí vzor a westernové detaily letos oživí jednobarevný základ pro odvážnější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro rychlou orientaci shrnuje pět hlavních trendů následující přehled:
Trend Klíčové rysy Praktická rada Barvy koňak, víno, kaštan a karamel, k tomu odvážná bílá, fialová a ohnivá červená hnědá letos zastoupí černou a působí měkčeji Kozačky útlejší střih a hranatější podpatek v duchu 70. let, vysoké modely až nad koleno u nejvyšších kousků nejdřív změřte šířku lýtka, jistější je výška po lýtko Balerínky a mokasíny plochá pata, mokasíny na nižším podpatku, balerínky v grafických vzorech a sytých barvách mokasíny zastanou i lodičky, balerínky rozjasní obyčejný svetr s džínami Semiš a špičaté nosy měkký semiš a dlouze protažené špičky jako kolem roku 2000 nové kousky před prvním nošením dvakrát ošetřete impregnací Western a zvířecí vzor střízlivější kotníkové westernové modely, k leopardovi se přidává zebra vzor volte jen jako oživení, do roka zevšední Po kterých botách sáhnout jako první
Trendů je letos tolik, že honit se za všemi nemá smysl. Stylistka Petra Kasalová radí vybírat kousky, které nejsou překombinované a hlavně dobře padnou postavě. Nejjistější volbou tak zůstávají kotníkové boty v koňaku nebo víně, které v šatníku vydrží roky a poradí si skoro s každým outfitem.
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Teprve na ten základ se vyplatí navázat jedním výraznějším párem, klidně v ohnivé červené. A pár nápadů z přehlídek si nechte až na jaro. Ploché boxerské boty i neošetřený semiš totiž na listopadové plískanici promoknou dřív, než dojdete na roh.
Zdroje: https://www.marianne.cz/moda/francouzky-uz-vedi-jake-boty-se-budou-nosit-na-podzim-2026-tyto-modely-vypadaji-sik-a-zaroven-jsou-pohodlne-a6072, https://zpravy.tiscali.cz/pet-typu-bot-ktere-letos-na-podzim-uvidite-vsude-vevodit-budou-nejen-kozacky-741312, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/846913/cerna-klasika-ustupuje-tyto-kotnikove-boty-ovladnou-letosni-podzimni-ulice.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47598-podzim-2026-nejvyraznejsi-modni-trendy, https://www.lifee.cz/nejlepsi-boty-na-podzim-2026-odhaleny-z-techto-sesti-typu-si-vybere-kazda-437ef