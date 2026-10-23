Tyhle benzínové motory přežijí karoserii i několik majitelů. Toyota V6 dá bez generální opravy půl milionu kilometrů

Všech pět motorů z tohoto výběru stojí na stejném receptu. Jde o benzínové jednotky bez turba, čtyři z nich mají objem 1,6 litru. Mají méně dílů, nižší tepelné zatížení a součásti dimenzované s rezervou. Vznikaly v době, kdy výrobci nehonili každý gram emisí a každou desetinu litru v normovaném cyklu spotřeby. Dnešní motory s turbem, přímým vstřikováním a řadou choulostivých dílů míří hlavně na efektivitu a laboratorní hodnoty, a ty se s dlouhou životností potkávat nemusí.
Toyota V6 z řady GR jako jediná míří k půl milionu kilometrů
Nejvyšší číslo v celém přehledu patří Toyotě. Šestiválec 4GR FSE s objemem 2,5 litru a uspořádáním do V zvládne podle zkušeností z provozu při správném servisu až 500 000 km bez generální opravy. Patří do řady GR, kterou mnozí považují za nejtrvanlivější rodinu motorů v historii značky.
Nároky na majitele jsou skromné. Stačí rozumné intervaly výměny oleje, kvalitní mazivo a hlídat, aby se motor extrémně nepřehříval. I když jde o šestiválec s vyšším výkonem, pověst mu vybudoval hlavně kultivovaný chod a výdrž.
Hranice půl milionu kilometrů se v přehledu týká jen tohoto motoru. Ostatní čtyři se pohybují kolem 400 000 km a slůvko „až“ u všech znamená horní mez, které lze dosáhnout jen při splnění podmínek. Čísla pocházejí ze zkušeností mechaniků a z běžného provozu, takže z nich nelze vyčíst, jaká část vyrobených kusů takový nájezd skutečně urazí.
U Peugeotu a Renaultu se dřív rozpadne karoserie než motor
Motor EC5 s objemem 1,6 litru jezdí v modelech Peugeot 301, Peugeot 308 a Citroën C Elysée. Jde o řadový čtyřválec bez turba s nekomplikovaným vstřikováním, u kterého mechanici chválí odolnost proti opotřebení a nízké náklady na opravy. Když chybí turbo, odpadá i riziko jeho drahé výměny. Majitel, který včas mění olej a filtry a neprodlužuje intervaly, často zjistí, že karoserii napadne rez dřív, než se motor začne ozývat.
Renault K4M má stejný objem a montoval se do vozů Renault Mégane, Dacia Logan a Dacia Duster. Jeho hlavní předností je litinový blok, který má mezi mechaniky téměř legendární pověst. Pokud majitel nezanedbává výměny oleje a chladicí kapaliny, motor snese i velmi tvrdé zacházení. Auto mezitím klidně vystřídá několik spojek, výfuků a sad brzd.
Slabým místem je rozvodový řemen. Kdo jeho výměnu odkládá, rychle zvyšuje riziko vážné poruchy. Tam, kde se servis rozvodů dodržuje, se objevují nájezdy přes 400 000 km.
Škoda Rapid i Nissan Qashqai mají pod kapotou kandidáty na 400 tisíc
Z německé produkce do výběru patří motor 1,6 MPI z rodiny EA211, známý z vozů Volkswagen Polo, Škoda Rapid a Seat Ibiza. Hlavně starší verze mají pověst jednotek, které ujedou až 400 000 km bez vážnější poruchy. Recept je stejný jako u francouzských motorů: pevná mechanika, solidní zpracování a žádné turbo, tedy o jeden velký zdroj problémů méně.
Nissan HR16DE s objemem 1,6 litru je z celé pětice nejmodernější konstrukce a jako jediný vyvrací představu, že trvanlivé jsou jen staré motory. Montoval se do modelů Juke, Qashqai a Note a v jádru jde opět o jednoduchý a robustní čtyřválec. Vystačí si s pravidelnou výměnou oleje a filtrů. Při rozumném provozu může dosáhnout nájezdu kolem 400 až 450 tisíc kilometrů.
Co dokáže poslat do šrotu i motor s pověstí nezničitelného
Všech pět jednotek spojuje jedna podmínka a tou je pravidelná výměna oleje. Dlouhé intervaly mezi výměnami mechanici jmenují jako hlavní riziko u francouzských, německých i japonských motorů. U EA211 k tomu přidávají jízdu se studeným motorem a přehlížení drobných úniků, u Nissanu neustálé krátké jízdy za studena a ignorování rozsvícených kontrolek.
Každý motor má navíc vlastní citlivé místo. U Toyoty je to přehřívání, u Renaultu rozvodový řemen.
Žádný z těch motorů nepatří do sběratelských kousků. Dacia Logan, Škoda Rapid, Peugeot 308 nebo Nissan Note s nimi běžně jezdí po silnicích a vozí rodiny na nákupy i na dovolenou.