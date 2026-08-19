Tyhle babiččiny tvarohové řezy s rozinkami miluju – jsou hotové v mžiku a na jazyku se úplně rozplývají. Dělám je pořád

Kdykoliv plánujete nedělní pečení a chcete rodině nabídnout moučník, který vypadá jako z prvorepublikové cukrárny a chutná neuvěřitelně poctivě, mřížkovaný koláč je naprostá sázka na jistotu. Zapomeňte na suchá, fádní těsta nebo tvarohové náplně, které po upečení popraskají a ztuhnou v nevábnou hmotu. Když křehký základ ze zakysané smetany a masla naplníte nadýchaným tvarohem nadstaveným nadýchaným bílkovým sněhem, sladkými rozinkami a vrch ozdobíte elegantní mřížkou, vytvoříte na plechu neodolatelnou nostalgickou dobrotu.
Mřížkované koláče neboli
Gitterkuchen mají v české i rakousko-uherské pekařské tradici nezastupitelné místo už po celá století. Mřížka z těsta neměla v minulosti jen estetický význam – umožňovala páře z těžších tvarohových či ovocných náplní volně odcházet, takže těsto pod ní nezvlhlo a zůstalo dokonalé křehké. Závěrečný trik v podobě jemné smetanové polevy, která se nechá dobíhat ve vypnuté troubě, navíc dodá povrchu koláče sametovou vláčnost a udrží ho neuvěřitelně šťavnatý po několik dní.
Největší pecka na tomto tradičním mřížkovaném koláči je jeho všestrannost a fakt, že na stole vypadá neuvěřitelně svátečně. Do tvarohové náplně můžete vedle rozinek přidat nastrouhanou citronovou kůru, hrst plátkových mandlí, nebo tvaroh pod mřížkou podložit vrstvou šťavnatého meruňkového džemu či povidel. Výsledkem je elegantní, jemný a chuťově geniální poklad, po kterém se v neděli po obědě na plechu jen zapráší.
Mouku smíchejte s cukrem, špetkou soli, kypřicím práškem do pečiva a změklým máslem. Přidejte zakysanou smetanu, vejce a vytvořte těsto.
Tip: Mouku s práškem prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z těsta odřízněte ⅓, kterou zabalte do sáčku a vložte do lednice. Druhou část těsta vyválejte na obdélníkový plát o tloušťce 0,3 cm, kterým pokryjte dno formy na pečení.
Poznámka: Před použitím formu na pečení vyložte pečicím papírem. Těsto by mělo pokrývat také asi 2 cm spodní části stěn formy.
Pokračujte s přípravou náplně. Tvaroh smíchejte s ⅔ množství klasického cukru, s vanilkovým cukrem, mlékem, vaječnými žloutky, škrobem a rozinkami.
Ingredience rozmixujte a v samostatné míse vyšlehejte vaječné bílky se zbytkem cukru. Vzniklý sníh a rozinky poté smíchejte s tvarohovým základem. Náplní poté pokryjte těsto ve formě.
Z vychlazeného těsta vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,2 cm, který rozkrojte na pruhy o šířce asi 2 cm. Ty poté vyskládejte na náplň do tvaru mřížky.
Mřížkovaný koláč s tvarohovou náplní pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40–45 minut. Mezitím smíchejte zakysanou smetanu s moučkovým i vanilkovým cukrem.
Polevou pokryjte upečený dezert, který vraťte na 10 minut do vypnuté trouby a nechte ho v ní zcela vychladnout. Poté ho servírujte nakrájený na kousky.
Tip: Každou porci můžete posypat ještě trochou moučkového cukru.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová