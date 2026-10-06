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Tygři porazili Frölundu. V prodloužení rozhodl Sandberg

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Liberečtí hokejisté v Lize mistrů porazili Frölundu v prodloužení 3:2 a mají tak třetí výhru v řadě. O výhře rozhodl Sandberg po nahrávce Galvase. Tygři se tak dostali do postupové šestnáctky.
Tygři porazili Frölundu. V prodloužení rozhodl Sandberg

Tygři porazili Frölundu. V prodloužení rozhodl Sandberg

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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