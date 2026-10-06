Tygři porazili Frölundu. V prodloužení rozhodl Sandberg

Na úvodní větší gólové příležitosti čekali fanoušci v Home Credit Areně do 11. minuty. V rychlém sledu ovšem spálili své šance Stefan Milosevič, Jaromír Pytlík i Noah Hasa. Poslední jmenovaný se o chvíli později postaral o otevření skóre. Cederqvist si vybruslil s libereckým obráncem na zádech zpoza kasy a naservíroval milimetrový pas na brankovišti stojícímu Noahu Hasovi. Ten uplatnil své parametry a z těsné blízkosti nasměroval puk za bezmocného Kváču.
Bílým Tygrům se povedlo vyrovnat v čase 23:44. Po faulu na Jakuba Rychlovského bylo nařízeno trestné střílení, kterého se ujal Radan Lenc. Nejlepší střelec Liberce v Lize mistrů vyřešil penaltu mazácky, když svou střelu umístil mezi betony Normanna. Frölunda si ve 34. minutě mohla vzít vedení zpět, ovšem bombu Maxe Friberga zastavila branková konstrukce.
✌️ Tohle je cenný skalp! #BTL https://t.co/OliXuEWpMh — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) October 6, 2026
Hned na začátku třetí periody měli svěřenci Jiřího Kudrny šanci na vstřelení branky, ale Radan Lenc nezužitkoval samostatný únik. Mrzet je to nakonec nemuselo, neboť o chvíli později během signalizované výhody pálil přesně pod horní tyč Tomáš Galvas. Necelých šest minut před koncem byl však stav opět nerozhodný. Puistola nabil přes osu Henriku Tömmernesovi, který prostřelil přesouvajícího se libereckého gólmana.
Zbytek základní hrací doby vítěze neurčil, a tak následoval pětiminutový nastavený úsek. V něm po necelých dvou minutách Liberečtí rozhodli o svém vítězství, když se z dálky trefil Filip Sandberg.
Bílí Tygři Liberec - Frölunda 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 24. Lenc z trest. střílení, 46. T. Galvas (Petrovský), 62. Sandberg (T. Galvas) - 14. Hasa (Cederqvist), 55. Tömmernes (Johannesson, Puistola). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - Hnát, Thuma (všichni ČR). Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 4409.
Liberec: Kváča - R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, T. Galvas, M. Ivan - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Petrovský, O. Procházka - J. Vlach, F. Jansa, Pekař. Trenér: Kudrna.