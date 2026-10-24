Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání

Poslední říjnový týden přinese příležitost vyjasnit si vztahy i dotáhnout resty. Někdo najde odvahu říct si o víc, jiný zjistí, že mu nejlépe prospěje klidný víkend. Co čeká vás? Beran (21. 3. až 20. 4.)
Začátkem týdne budete mít chuť všechno urychlit. Jenže čím víc budete na ostatní tlačit, tím méně se jim bude chtít spolupracovat. V práci pomůže jasná domluva a trochu trpělivosti, zvlášť pokud čekáte na cizí rozhodnutí.
Doma se zkuste vyhnout poznámkám proneseným v rozčilení. Partner si je může vzít osobněji, než zamýšlíte. Nezadané zaujme někdo, kdo se nenechá snadno ohromit. O víkendu vám udělá dobře pohyb venku, při kterém si pročistíte hlavu. Býk (21. 4. až 21. 5.)
Někdo si zvykl, že jste vždycky po ruce. Tento týden ale zjistíte, že kvůli cizím přáním odkládáte vlastní plány. Odmítnout další laskavost bude nepříjemné jen chvíli, úleva vydrží mnohem déle.
V zaměstnání si pohlídejte, abyste nepřebírali úkol, za který má odpovídat někdo jiný. Ve vztahu vám prospěje obyčejný večer ve dvou bez návštěv a telefonů. S penězi zacházejte rozvážně. Věc, která vás nadchne ve výloze, může doma brzy skončit zapomenutá ve skříni. Blíženci (22. 5. až 21. 6.)
Telefon bude vyzvánět, zprávy přibývat a každý po vás bude něco chtít. Mezi běžnými hovory se však objeví informace, která vám přijde vhod při pracovním rozhodování.
Pozorně poslouchejte, ale neposílejte dál nic, co nemáte ověřené. V lásce vás může zaskočit otázka, které se už nějakou dobu vyhýbáte. Upřímnou odpovědí si ušetříte další nedorozumění. Na víkend si neplánujte tři návštěvy za den. Jedno příjemné setkání si užijete víc než neustálé přejíždění. Rak (22. 6. až 22. 7.)
Rodinná záležitost si vyžádá vaši pozornost, nemusíte však sami vymyslet řešení pro všechny. Dejte ostatním prostor, aby také přiložili ruku k dílu.
V práci se vám podaří dokončit něco, co vám už delší dobu leželo v hlavě. S koncem týdne přijde i lepší nálada a chuť udělat si doma hezky. Partner ocení, když mu řeknete, co vás trápí, místo tichého čekání, zda na to přijde sám. Nezadaní mohou zjistit, že se na jednoho známého začínají dívat trochu jinýma očima. Lev (23. 7. až 22. 8.)
Pochvala vás potěší, ale ještě cennější bude konkrétní nabídka, která po ní může následovat. Než kývnete, zjistěte si, kolik času by vás nový závazek skutečně stál.
Nadšení vám nechybí, volných večerů už tolik není. V partnerském životě zkuste přenechat plánování druhému. Možná vás překvapí, jak dobře zná vaše přání. Nezadaným bude slušet sebejistota, pokud dají při seznamování prostor i protějšku. Víkend přeje společnosti, smíchu a setkání s lidmi, před kterými si nemusíte na nic hrát. Panna (23. 8. až 22. 9.)
Seznam povinností vám tento týden dobře poslouží, pokud do něj nepřipíšete další úkol pokaždé, když jeden škrtnete. Zvládnete vyřídit nepříjemnou administrativu i napravit drobný pracovní zádrhel. Pak už si dovolte mít hotovo.
Doma vás může podráždit maličkost, za kterou se ve skutečnosti skrývá únava. Než začnete partnerovi vyčítat nepořádek nebo zapomenutý nákup, dopřejte si chvíli pro sebe. O víkendu vás potěší návrat k činnosti, na kterou v poslední době nezbýval čas. Váhy (23. 9. až 23. 10.)
Nečekané setkání vám připomene člověka, se kterým jste si kdysi měli hodně co říct. Nemusí z toho být velký návrat do minulosti, příjemný rozhovor ale dokáže změnit náladu na celý den.
V práci se přestaňte přizpůsobovat dvěma protichůdným požadavkům a požádejte o jasné zadání. Také doma bude lepší vyslovit vlastní názor než ze zdvořilosti se vším souhlasit. Nezadaní by měli přijmout pozvání, které by jindy odmítli. Při nakupování si však dejte pozor na nadšení pro věci, které vlastně nepotřebujete. Štír (24. 10. až 22. 11.)
Budete mít jasno v tom, co chcete změnit. Obtížnější bude vysvětlit to lidem, kterých se vaše rozhodnutí týká. Zkuste mluvit přímo, bez zkoušení, co si kdo domyslí. V zaměstnání se vyplatí vrátit k rozpracovanému nápadu.
To, co dříve nemělo vhodné podmínky, může nyní dostat konkrétnější podobu. Ve vztahu vás čeká příležitost probrat společné plány, na které při běžném provozu nezbývá prostor. Víkend si nechte alespoň částečně volný. Spontánní program vás tentokrát potěší víc než pečlivý rozvrh. Střelec (23. 11. až 21. 12.)
Lákavá pozvánka přijde právě ve chvíli, kdy budete mít práce nad hlavu. Neodmítejte ji hned, ale ani neslibujte účast, dokud si neprojdete své povinnosti.
Dobře rozvržený týden vám umožní zvládnout obojí. Ve vztazích si dejte pozor na příliš upřímné poznámky. Co vy považujete za nevinný žert, může druhého zamrzet. Nezadané přitáhne člověk s odlišným pohledem na svět. O víkendu vám prospěje změna prostředí, klidně jen krátký výlet někam, kde jste ještě nebyli. Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)
Pracovní záležitost, která dlouho postupovala pomalu, se konečně pohne. Vyplatí se mít připravené podklady a vědět, na čem vám při domluvě záleží.
Nenechte se však přesvědčit, že všechno musí být vyřešené během jediného odpoledne. Doma někdo ocení vaši přítomnost víc než další praktickou pomoc. Odložte na chvíli povinnosti a zajímejte se, co právě prožívá. Při plánování výdajů myslete i na blížící se konec roku. Víkend bude příjemnější, když si alespoň jeden den necháte bez pracovních telefonátů. Vodnář (21. 1. až 20. 2.)
Napadne vás, jak si zjednodušit něco, s čím se ostatní už dávno smířili. Než své řešení představíte, vyzkoušejte ho v malém.
Konkrétním výsledkem přesvědčíte okolí snáz než dlouhým vysvětlováním. V osobním životě budete potřebovat trochu volnosti. Řekněte to včas, aby si partner vaši potřebu klidu nevyložil jako nezájem. Nezadané může oslovit někdo prostřednictvím přátel nebo společného koníčku. O víkendu vás potěší neobvyklý program, ale nenechte se do něj přemluvit jen proto, že ho chtějí ostatní. Ryby (21. 2. až 20. 3.)
Snadno poznáte, že někoho ve vašem okolí něco trápí. Nabídněte mu možnost promluvit si, nemusíte z něj ale odpověď dostat za každou cenu.
V práci si raději potvrďte termíny a podmínky, zejména pokud se domlouváte jen ústně. Předejdete tím zmatku na konci týdne. V lásce vám udělá radost drobný projev pozornosti, možná právě od člověka, od kterého byste ho nečekali. Víkend věnujte také sobě. Klidné ráno, dobré jídlo a čas na oblíbenou činnost vám tentokrát budou bohatě stačit.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com