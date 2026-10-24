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Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání

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Poslední říjnový týden přinese příležitost vyjasnit si vztahy i dotáhnout resty. Někdo najde odvahu říct si o víc, jiný zjistí, že mu nejlépe prospěje klidný víkend. Co čeká vás?
astrologie

astrologie

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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