Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Týden v Ulici: Náhlé zmizení vyvolá další otázky, zatčení Petra a krutá pravda o Klárčině otci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tento týden v Ulici přinese záhadné zmizení a nepříjemné vyšetřování. Zadržení Petra odstartuje sérii událostí, které tvrdě dopadnou na celé okolí.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:28

Reklama
Další články z V Telce
Taxi 4 přišlo o Marion Cotillard. Filmaři navíc přehlédli díry v nábojích i chybu v počtu vystřelených raket
Taxi 4 přišlo o Marion Cotillard. Filmaři navíc přehlédli díry v nábojích i chybu v počtu vystřelených raket
96 hodin vyděsilo některé americké rodiče natolik, že rušili dětem výlety. Neeson jim musel vysvětlovat realitu
96 hodin vyděsilo některé americké rodiče natolik, že rušili dětem výlety. Neeson jim musel vysvětlovat realitu

Z nízkorozpočtového akčního filmu 96 hodin se stal obrovský hit. Liam Neeson v něm předvedl bojové umění a...

Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti málem provázela vzpoura. Popálení komparzisté si vynutili zvláštní prémie
Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti málem provázela vzpoura. Popálení komparzisté si vynutili zvláštní prémie

Western Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti doprovázela vzpoura popálených komparzistů, nemoc hlavního...

Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal
Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal

Komedie Chyť mě, když to dokážeš přinesla změnu obsazení, kdy Jamese Gandolfiniho nahradil Tom Hanks....

Modrá laguna by dnes neprošla. Brooke Shields bylo 14 let, Christopher Atkins natáčel nahé scény bez dubléra
Modrá laguna by dnes neprošla. Brooke Shields bylo 14 let, Christopher Atkins natáčel nahé scény bez dubléra

Dobrodružný film Modrá laguna sice slavil komerční úspěch, ale jeho vznik komplikoval odpor herců k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.