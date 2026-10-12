Týden v Ulici: Náhlé zmizení vyvolá další otázky, zatčení Petra a krutá pravda o Klárčině otci

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Nadcházející týden v Ulici slibuje divákům u televizních obrazovek pořádnou dávku emocí a nečekaných zvratů. Náhlé zmizení zasáhne do životů několika hrdinů a ke slovu se dostane dokonce kriminálka. Na povrch navíc vyplavou hodně nepříjemná tajemství a padnou slova, která navždy změní křehké rodinné vztahy. Ztracený parťák a tvrdé výslechy
Odchod Filipa (Lukáš Langmajer) zanechá jeho nejbližší okolí v naprostém zmatku a vyvolá spoustu palčivých otázek. Petr (
) zpočátku svému kamarádovi plně důvěřuje a snaží se jeho podezřelé chování před ostatními vytrvale omlouvat. Nechce si připustit možnost podrazu. Brzy se do celého případu vloží kriminální policie a situace nabere mnohem vážnější směr. Zaskočený Petr nakonec stráví hodně nepříjemnou noc v cele předběžného zadržení. Jan Dolanský
Následky probíhajícího vyšetřování velmi tvrdě dopadnou také na Magdu (Veronika Macková). Ta je navíc pod vším podepsaná. Vyděšení zaměstnanci firmy logicky požadují odpovědi a ona sama musí čelit náročnému policejnímu výslechu.
Tvrdé kompromisy na radnici
Skvělé výsledky v komunálních volbách staví Jirku Hložánka (Ondřej Havel) před první opravdu složitá rozhodnutí. Od svého otce (Mirek Hanuš) dostává hodně překvapivou radu k zahájení úzké spolupráce s developery a spekulanty s pozemky. Mladý politik tak uvnitř sebe bojuje s obrovským dilematem. Intenzivně zvažuje zachování čistého svědomí proti nutným ústupkům a politickému pragmatismu.
Do napjatého povolebního vyjednávání se navíc chystá razantně promluvit rivalka Soňa Čechová (Lucie Vondráčková). Její tajné plány mohou budoucí směřování celé radnice ještě hodně zkomplikovat a přinést další zbytečné rozbroje.
Krutá pravda o biologickém otci
Velmi citlivé období prožívá Adriana Pešková (
). Biologický otec její dcery Rafael se zničehonic rozhodne utnout veškeré vzájemné kontakty. Zklamaná matka musí uvnitř sebe najít obrovskou sílu pro naprosto nejtěžší rozhovor svého života. Sandra Nováková
Malé Klárce (Stela Polášková) potřebuje maximálně šetrně vysvětlit naprostý nezájem jejího vlastního táty. Usilovně přemýšlí nad těmi správnými slovy a snaží se zranitelné holčičce poskytnout oporu. Dělá vše pro to, aby jí touhle informací co nejméně ublížila. Jde to ale vůbec?
Hra s falešnou identitou
Velké potíže si svým nezodpovědným chováním na sociálních sítích přidělává Kamila (Natálie Řehořová). Na internetu delší dobu vystupuje pod vymyšleným jménem Darina a v roli fanynky vehementně podporuje svoji dceru Natálii (Josefína Krycnerová). Dobře míněné varování svých blízkých vytrvale ignoruje a neustále pokouší štěstí. Brzké odhalení její skutečné identity doslova visí ve vzduchu a pro obě ženy může znamenat naprostou ztrátu složitě budované důvěry.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).