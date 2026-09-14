Týden v Ulici: Luděk hledá radu u Denise, podivný vzkaz pro Vladimíra a touha po návratu

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Týden v Ulici: Luděk hledá radu u Denise, podivný vzkaz pro Vladimíra a touha po návratuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tento týden nás v Ulici čekají těžká rozhodnutí a vypjaté situace. Vladimír najde v autě podivný vzkaz a Vanda pod tíhou péče o Luďka padá vyčerpáním.
Ulice
Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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