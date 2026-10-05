Týden v Ulici: Blanka zjistí pravdu o Patrikovi, sledovací akce a uniklé video

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Tento týden v Ulici přinese další vypjaté momenty a těžká životní rozhodnutí. Blanka se potýká s obrovským tajemstvím ohledně blížící se svatby svých přátel, které ji velmi tíží. Velké vysvětlování čeká také Soňu Čechovou kvůli uniklému videu na internetu. Zaoceánské plány
Stela Polášková v roli Klárky vymyslí poměrně odvážný způsob, jak se konečně setkat se svým otcem. Ten momentálně nemůže přicestovat do České republiky a mladá dívka se proto rozhodne vyrazit za ním přímo do Brazílie. Původní dětský rozmar začíná překvapivě nabírat reálné obrysy a postupně se setkává s pochopením okolí. Dospělí ovšem neskrývají obavy, protože podobná výprava s sebou nese velkou zodpovědnost.
Sledovací akce
Vanda (Kristýna Hrušínská) se pustí do velké akce. Rozhodne se sledovat Luďkovu (Vasil Fridrich) milenku Sandru (Barbora Pleva Mottlová). Co nejvíce nenápadně se jí snaží držet v patách. Nakonec si jí podaří dostat až k jejímu domu a sotva „kraslice“ zapadne za dveře, zamíří za její bránu za ní. Sandra si jí ale všimla a vyjela na ni z okna. Vanda si rýpne, zda její manžel o Luďkovi ví.
Uniklé video a zklamaná důvěra
Další dějová linka se točí kolem Soni, kterou hraje Lucie Vondráčková. Ta dala nedávno pevné slovo ohledně záznamu z natáčení videa Pečeme s Naty a slíbila jeho nevyužití pro svou vlastní politickou kampaň. Dokonce jí dohodu podepsala. Zmíněné video se ale zničehonic objeví na sociálních sítích a vyvolá okamžité bouřlivé reakce. Adam Seidl jako Erik a Josefína Krycnerová v roli Natálky cítí obrovské zklamání.
Marek Pospíchal coby Vladimír Hruška neskrývá vztek a veškerá podezření logicky míří právě k Soně. Ta tak musí urychleně vysvětlovat porušení slibu a čelit nepříjemným následkům.
Obrovské svatební dilema
Jiří Hána a Hana Holišová jako Patrik a Veronika finišují s přípravami na svůj velký svatební den. Do celé situace je proti své vůli zatažena Blanka (Linda Rybová). Drží v rukou citlivé informace schopné celou plánovanou veselku naprosto zničit. Dozvídá se totiž nečekanou zprávu o těhotenství Patrikovy milenky. Každý den svádí těžký vnitřní boj a stojí před rozhodnutím o odhalení velmi kruté pravdy.
Pochybná dopravní nehoda
Příběh o dopravní nehodě kamionu začíná dostávat povážlivé trhliny. Veronika Macková v roli Magdy přestává Filipovi (Lukáš Langmajer) věřit jeho verzi nedávných událostí. Její pochybnosti o Filipových slovech sílí ve chvíli váhání pojišťovny s proplacením hlášené škody. Společně s řidičkou Denisou (Kamila Trnková), se pouští do vlastního pátrání. Obě ženy detailně rozebírají Filipovu jízdu a snaží se přijít na kloub případným lžím.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).