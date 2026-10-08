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Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řada

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Krvavá sekyra není přezdívka pro efekt. Erik, syn prvního norského krále, si podle ság cestu k trůnu prosekal přes vlastní bratry a jeho žena Gunnhild se do dějin zapsala jako Matka králů. Jejich příběh teď pro Prime Video natáčí Michael Hirst, otec seriálu Vikingové (Vikings), a platforma právě uká
Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řada

Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řada

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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