Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řadaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řada
Článek byl publikován 08.10.2026 07:43
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