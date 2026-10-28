Tvůrce Úžasňákových chystal svůj vysněný film přes 30 let. Má hodnocení 93 % a míří na Netflix

Avatar Jamese Camerona, Gangy New Yorku Martina Scorseseho nebo Nolanův Počátek – projekty, na jejichž natočení si uznávaní režiséři museli počkat klidně i desítky let. Čekání neminulo ani oscarového Brada Birda, jehož animovaný Ray Gunn zamíří na Netflix 18. prosince 2026. Jeho Úžasňákovi nebo Ratatouille zná snad každý. A podle prvních ohlasů by se novinka mohla zařadit po jejich boku. Bird na ní pracoval více než třicet let a 10. října 2026 ji konečně představil divákům na londýnském filmovém festivalu BFI, kde se po projekci dočkal bouřlivého potlesku. Mezi přítomnými nechyběli ani skladatel Michael Giacchino ( Zootropolis, Spider-Man: Zbrusu nový den) a hlavní hlasové hvězdy Scarlett Johansson a Sam Rockwell.
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Metropie je obří město v alternativní budoucnosti inspirované představami o světě roku 1939, kde vedle sebe žijí lidé a mimozemšťané. Soukromý detektiv Raymond Gunn je jedním z posledních vyšetřovatelů, který se spoléhá na vlastní úsudek a morální zásady. Dostává se k případu, v němž se prolíná vražda, mimozemšťané a slavná mediální hvězda Venus Nova. Gunn se postupně zaplétá do světa plného intrik, korupce a nebezpečných tajemství. Překvapuje vás, že právě tohle nabízí animák? Je to tak! Čeká nás stylová kombinace klasické detektivky, sci-fi a filmového noiru.
Scarlett Johansson je Birdovou fanynkou
Scarlett Johansson ve filmu propůjčila hlas světové star Venus Nova. Herečka na premiéře otevřeně
přiznala, že hlavním důvodem, proč nabídku přijala, byl právě Brad Bird. Jeho tvorbu obdivuje dlouhodobě a spolupráce s ním pro ni představovala splněný sen.
Zaujalo ji také to, jakým způsobem režisér přistupoval k postavám – hrdinové nejsou obyčejnými figurkami, ale komplexními osobnostmi, které je velice těžké zaškatulkovat. Práce na Ray Gunnovi pro ni navíc byla jiná než předchozí zkušenosti s animovanými filmy. Hlasy se obvykle natáčejí odděleně, ale Bird k Johansson připojil Sama Rockwella, který namluvil detektiva. Společné scény tak získaly zcela jinou energii a byly mnohem spontánnější. Sám režisér vzpomínal, že při jedné ze scén herci leželi na podlaze, dívali se do stropu a natáčeli společný rozhovor. Foto: Skydance Animation Všechno začalo pouhou písní…
Za vznikem filmu stojí poměrně kuriózní příhoda. Brad Bird jednou zaslechl skladbu Planet Claire od skupiny The B-52s a její úvod si spletl se slavnou znělkou detektivního seriálu Peter Gunn z roku 1958. Jakmile se ale hudba proměnila v podivné sci-fi zvuky, režisérovi začala pracovat fantazie. Záměna přivedla Birda k názvu Ray Gunn, který spojuje jméno s detektivní tradicí Petera Gunna a zároveň připomíná anglické označení pro paprskovou zbraň.
Hudba hraje výraznou roli i v samotném filmu. Složil ji Michael Giacchino, který s Birdem spolupracoval už na Úžasňákových a Ratatouille. Jejich pracovní vztah je
podle Giacchinových slov jako přátelství dvou lidí, kteří se těší, až spolu něco vytvoří. Mohou si navzájem otevřeně říct, co si o práci myslí, a soustředit se především na výsledek. Foto: Skydance Animation První reakce jsou nadšené. Čeká Brada Birda další Oscar?
Londýnská premiéra rozpoutala mezi filmovými kritiky pořádný rozruch. Na
Rotten Tomatoes se hodnocení snímku Ray Gunn aktuálně drží na 93 % a kritici se shodují především na tom, že takhle nápaditý svět se jen tak nevidí.
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Deník
The Guardian označil film za chytrý, vtipný a lidský. Také vyzdvihl jeho velkolepou výpravu i návrat ke klasickému filmovému vyprávění. Birdovi se povedlo oživit žánr, který v posledních letech často sklouzává k zaměnitelnosti. Zvláštní pozornost si vysloužila samotná Metropie – místo, které divák touží objevovat víc a víc.
Magazín
Time Out chválí strhující akční scény, nápadité zbraně a propracované postavy. Zároveň ale upozorňuje na předvídatelnost zvratů a to, že se film v některých chvílích drží až příliš při zemi. Variety sice oceňuje energii a vizuální nápaditost, zároveň ale naznačuje, že filmu někdy chybí kouzlo a emoční hloubka. Ray Gunn tak zatím sklízí chválu především za svůj svět a animaci, zatímco samotný příběh podle části kritiků za jeho výpravností trochu zaostává. Zdroje: What´s on Netflix, RottenTomatoes, TUDUM, Esquire, The Guardian, Variety, Time Out