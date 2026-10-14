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Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny

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Tvůrce hitu Black Mirror (Černé zrcadlo) Charlie Brooker chystá pro Netflix kriminální minisérii, která v sobě bude skrývat prvky absurdní komedie a thrilleru. Novinka trefně nazvaná Blackmere láká především na hvězdné obsazení, diváky však určitě zaujmou i pomyslné cákance krve a hon na sériového v
Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny

Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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