Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny
Článek byl publikován 14.10.2026 07:00
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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