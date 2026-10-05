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Tvrdík nejdřív ovládl spolek SK Slavia, pak přišly dluhy. Bývalý šéf tvrdí, že šlo celou dobu o lukrativní pozemky

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Spolek SK Slavia dluží přes 200 milionů korun a nové vedení chce prodávat majetek. Exšéf Jiří Vrba tvrdí, že Jaroslavu Tvrdíkovi šlo od začátku o pozemky v Edenu.
Tvrdík nejdřív ovládl spolek SK Slavia, pak přišly dluhy. Bývalý šéf tvrdí, že šlo celou dobu o lukrativní pozemky

Tvrdík nejdřív ovládl spolek SK Slavia, pak přišly dluhy. Bývalý šéf tvrdí, že šlo celou dobu o lukrativní pozemky

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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