Tvrdík napsal otevřený dopis kvůli článku o omluvenkách slávistů. Deník Sport uznal nepřesnost, ale neustoupil

23. září 2026 se na webu Slavie objevil text, který nemá v české klubové komunikaci běžnou formu: otevřený dopis předsedy představenstva šéfredaktorovi deníku Sport. Tvrdík v něm reagoval na článek „Zákulisí pěti omluvenek z Edenu: proslovy Tykače a Tvrdíka, stížnosti na Nedvěda“, který den předtím popsal, jak pět ze šesti reprezentačních omluvenek před prvním srazem pod Santim Deniou přišlo z jediného klubu. Dopis neřeší jednu opravu. Řeší otázku, jestli Slavia záměrně brzdí reprezentaci, a na tu zatím nemá jednoznačnou odpověď ani jedna strana.
Co Sport uznal a co ne
Sporná věta zněla: Jaroslav Tvrdík měl na jednání výkonného výboru FAČR prohlásit „Liga národů nikoho nezajímá.“ Problém je časový. Tvrdík byl do výkonného výboru zvolen až na valné hromadě 29. května 2025, jak dokládá záznam FAČR. V době, do které Sport výrok zasadil, tam prostě nebyl. Redakce to uznala, omluvila se a větu opravila.
Tím ale ústupky skončily. Ve své reakci Sport výslovně napsal, že na „základním vyznění“ textu trvá. Zdravotní problémy hráčů nikdy nezpochybňoval, jeho tématem byl „širší vztah Slavie k reprezentaci“, rezervovaný postoj části vedení klubu a proměna komunikace po příchodu španělského realizačního týmu. Jedna opravená věta podle redakce na této tezi nic nemění.
Tvrdíkova obrana: pravidla FIFA a sedm jmen
Tvrdík svůj dopis vystavěl na dvou pilířích. První je procedurální: podle pravidel FIFA je klub povinen hráče na reprezentační sraz uvolnit, nemůže ho jednostranně stáhnout a o způsobilosti v konečném důsledku rozhodují lékaři národního týmu. Hráč, který bez řádného důvodu neuposlechne povolání, nesmí nastoupit za klub po celé reprezentační okno a ještě pět dní poté. Slavia tedy podle Tvrdíka ani nemá nástroj, jak hráče „blokovat“.
Druhý pilíř je číselný. V první Deniově nominaci z 18. září 2026 figurovalo sedm slávistů: Chaloupek, Jurásek, Vlček, Zima, Provod, Sadílek a Chorý. Na mistrovství světa 2026 měla Slavia největší zastoupení ze všech českých klubů, deset hráčů. Tvrdík v dopise rozepisuje případy všech pěti omluvených a tvrdí, že realizační tým reprezentace byl o jejich zdravotním stavu informován předem. Klub, který dodává nejvíc reprezentantů, těžko může být tím, kdo reprezentaci sabotuje; to je logika jeho argumentu.
Šedá zóna anonymních zdrojů
Jenže spor neleží v rovině, kde by ho vyřešila jedna opravená věta nebo jeden výčet diagnóz. Sport svou tezi opírá o anonymní zdroje z prostředí reprezentace i klubů. Píše o „údivu“ nad počtem omluvenek, o Tykačových výrocích na neveřejném setkání, o změně komunikačních zvyklostí po příchodu Deniova štábu. Nic z toho není veřejně ověřitelné stejným způsobem jako datum zvolení do výkonného výboru.
Tykačův rezervovaný postoj k reprezentačním záležitostem přitom veřejně doložitelný je, ale v jiném kontextu. V podcastu Kudy běží zajíc označil tehdejší postup FAČR kolem trenérského výběru za „úplně ulítlý“ a „chaotický“. To je kritika svazového managementu, ne odmítání reprezentace jako takové. Sport ale naznačuje širší vzorec. A právě tady se důkazní břemeno rozplývá v anonymitě.
Historická paralela: spor o akreditace
Není to poprvé, co se Slavia a deník Sport střetly veřejně. V roce 2025 tři kluby včetně Slavie odebraly Sportu akreditace. Etická komise Komise pro sdělovací prostředky tehdy konstatovala dílčí nedostatky na straně redakce, ale plošné odebrání akreditací označila za nepřiměřené. Spor skončil společným stanoviskem, v němž se obě strany se závěry komise ztotožnily. Ani úplná výhra klubu, ani kapitulace redakce.
Současný spor má podobnou dynamiku. Slavia vyhrála jednu ověřitelnou námitku. Sport ustoupil v jednom bodě, ale svou hlavní tezi drží. Asistent reprezentace Radek Bejbl den před dopisem v rozhovoru pro iRozhlas označil vysoký počet omluvenek za komplikaci, ale zároveň připustil, že podobné situace ve fotbale nastávají. FAČR se k dopisu oficiálně nevyjádřila.
Co zůstává otevřené
Jádro sporu tak visí v prostoru, kde se potkává reputace klubu s důkazní silou anonymních zdrojů. Slavia má na své straně pravidla FIFA, čísla a jednu prokázanou chybu protistrany. Sport má na své straně redakční interpretaci, nejmenované informátory a kontext, který nelze snadno vyvrátit, ale ani potvrdit. Sedm slávistů v nominaci a deset na mistrovství světa mluví ve prospěch klubu. Pět omluvenek z jednoho Edenu v jednom okně vyvolává otázky, na které medicínská dokumentace odpovídá jen částečně.
Veřejně vyhraná je zatím jediná věta. Všechno ostatní zůstává v šedé zóně, kde má poslední slovo ten, kdo přinese víc než anonymní zdroj nebo procedurální argument.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle