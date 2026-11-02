Tvrdě spícího muže v autobuse budili až strážníci. Nadýchal téměř čtyři promile

Tvrdě spícího muže v autobuse budili až strážníci. Nadýchal téměř čtyři promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spící muž v MHD_Pardubice
Článek byl publikován 02.11.2026 14:28
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