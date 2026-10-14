Tvrdá rána pro seriálové fanoušky: V pokročilém věku zemřel milovaný herec, který zářil v nejoblíbenějších hitech

Zemřel známý americký seriálový herec. Kromě Konečně zazvonilo se objevil také v několika dalších televizních hitech.
Ve věku 75 let zemřel americký herec Dennis Haskins, kterého si televizní diváci oblíbili především díky seriálovým rolím. Jeho úmrtí potvrdil agent Jay Schachter,
který s hercem spolupracoval více než dvě desetiletí. Příčina smrti zatím není známá. Haskins po sobě zanechal výraznou stopu hlavně v televizní tvorbě. Nejvíce se proslavil jako ředitel Richard Belding v kultovním sitcomu ze školního prostředí. Nejvíce ho proslavil ředitel Belding
Haskinsovou nejslavnější postavou byl ředitel Richard Belding v seriálu Saved by the Bell, který čeští diváci znají jako Konečně zazvonilo. Původní seriál
vznikal v letech 1989 až 1993 a Haskins se do stejné role vrátil také v pokračování Saved by the Bell: The New Class. To se vysílalo mezi lety 1993 a 2000. Díky této postavě se herec nesmazatelně zapsal do paměti několika generací televizních diváků.
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Objevoval se ale také v dalších populárních seriálech, často v menších rolích. Diváci ho mohli zahlédnout
například v Nové holce, Jak jsem poznal vaši matku, It’s Always Sunny in Philadelphia nebo JAG. Jeho kariéra tak nebyla postavená pouze na jediné postavě, přesto právě ředitel Belding zůstal jeho nejznámější rolí.
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Na Haskinsovo úmrtí, o kterém informoval web ABC News, reagoval jeho dlouholetý agent Jay Schachter, který s hercem podle svých slov spolupracoval více než 20 let. „
Je to tragická ztráta,“ uvedl. Dodal také, že Haskins byl skvělý člověk, který měl velmi rád své fanoušky. „ Byl mým klientem a drahým přítelem více než 20 let a bude mi strašně chybět. Jsem z toho zdrcený,“ řekl Schachter pro Fox News. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o dalším smutném skonu, herečky Mariany Vladyové.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ABCNews, FoxNews, YouTube ABC News
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