Tvarohovo‑makové řezy s ovocem – šťavnatý dezert na oslavy i ke kávě. Vypadají složitě, ale recept je velmi snadný

Tvarohové řezy s mákem a ovocem představují naprosto geniální řešení. Tento přepychový pečený dezert v sobě mistrně vrství křehký těstový základ, voňavou svařenou makovou náplň, sametově jemný tvarohový krém, kyselkavé bobulovité ovoce a křupavou máslovou drobenku na povrchu. Každé kousnutí tak nabízí dokonalou harmonii textur a chutí, která pohladí po duši.
Kombinace máku a tvarohu patří k absolutním klenotům středoevropské a zejména české pekařské tradice. Mák byl v našich zeměpisných šířkách odpradávna symboly hojnosti a plodnosti, zatímco tvaroh dodával koláčům potřebnou jemnost a bílkoviny. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je použití předem svařeného mletého máku zjemněného máslem a sněhem z bílků. Díky tomu je maková vrstva nádherně nadýchaná a nevysušuje se. Tyčovým mixérem dohladka vyšlehaný tvaroh zase vytvoří sametovou peřinku, do které se při pečení částečně propadne osvěžující ovoce, jehož šťáva prolne všechny vrstvy dohromady.
Největší předností těchto vrstvených řezů je jejich mimořádná vláčnost, neodolatelná vůně vanilky a poctivost bez zbytečných náhražek. Po vychlazení v lednici řezy dokonale ztuhnou, skvěle drží tvar a krájí se na úhledné kostky jako z té nejlepší cukrárny.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle sezóny a vlastní představivosti. Jako ovocný akcent se skvěle hodí čerstvé i mražené lesní borůvky, šťavnaté maliny, ostružiny, nebo drobný rybíz, který svou kyselostí vyváží sladký tvaroh. Do makové náplně můžete pro dospělejší nádech přimíchat kapku kvalitního tuzemáku, lžičku povidel nebo špetku mleté skořice. Drobenku lze zase ozvláštnit hrstí nasekaných plátků mandlí nebo mletými lískovými oříšky. Řezy chutnají nejlépe řádně vychlazené k šálku silné černé kávy nebo bylinkovému čaji.
Začněte s přípravou makové náplně. V hrnci smíchejte mák s cukrem a mlékem. Směs vařte 5–7 minut od bodu varu, poté ji odstavte z tepla a vmíchejte do ní máslo a vanilkový cukr.
Makovou náplň nechte vychladnout a poté do ní vmíchejte vyšlehaný vaječný bílek. Pokračujte s přípravou těsta. Máslo smíchejte s cukrem a poté přidejte vejce.
Poznámka: Máslo by mělo mít pokojovou teplotu.
Do směsi vmíchejte vanilkový cukr a nakonec mouku s kypřicím práškem do pečiva a špetkou soli.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto zabalte do sáčku a vložte ho na 20 minut do lednice. Mezitím připravte tvarohovou náplň. Tvaroh smíchejte s cukrem, vejci a vanilkovým cukrem. Ingredience rozmixujte tyčovým mixérem.
Nakonec připravte drobenku smícháním studeného másla mouky a cukru. Nyní začněte s vrstvením moučníku. Z těsta vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,4 cm.
Plát těsta vložte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pokryjte ho makovou náplní. Na ni naneste tvarohovou náplň a dezert posypte bobulovitým ovocem.
Moučník posypte připravenou drobenkou a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 50 minut. Pak ho nechte zcela vychladnout a následně ho vložte do lednice.
Jakmile tvarohové řezy s mákem a ovocem ztuhnou, servírujte je nakrájené na kousky.
Tip: Každou porci můžete posypat moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Калнина Наталья
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato