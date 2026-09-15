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Tvarohová smaženka z toastového chleba vás vrátí do dětství. Rychlá klasika pro chvíle, kdy chcete něco sladkého

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Kdysi to bývala malá domácí sláva za pár korun a u nás to funguje stejně dodnes. Tvarohová smaženka z veky nebo toastového chleba je rychlá sladká svačina či večeře, která stojí na obyčejném sladkém tvarohu, krátkém namočení v mléce a křupavém obalu ze strouhanky.
Obrázek k receptu na Tvarohovou smaženku z toastového chleba, která vás vrátí do dětství

Obrázek k receptu na Tvarohovou smaženku z toastového chleba, která vás vrátí do dětství

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Tvarohovou smaženku z toastového chleba, která vás vrátí do dětství
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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