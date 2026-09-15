Tvarohová smaženka z toastového chleba vás vrátí do dětství. Rychlá klasika pro chvíle, kdy chcete něco sladkého

Kdysi to byla obyčejná sladká dobrota za pár korun. Vlastně jí zůstala dodnes. Tvarohová smaženka z veky nebo toastového chleba patří k receptům, ke kterým se člověk vrací ve chvíli, kdy chce něco sladkého, rychlého a sytého bez velkých příprav. Základ je prostý: trochu sladkého tvarohu, pečivo jen krátce protáhnuté mlékem a nakonec poctivá vrstva moučkového cukru. Výsledek má ten starý, trochu mlíčňákový tón, který se těžko nahrazuje něčím modernějším.
Někdy vezmu
veku, jindy úplně obyčejný toastový chléb, podle toho, co zrovna leží doma v sáčku. Náplň může zůstat jen z oslazeného tvarohu, ale občas do ní přimíchám lžičku nebo trochu povidel marmelády. Když se má smaženka tvářit slavnostněji, přijdou vhod i rozinky. Jedno pravidlo bych ale nepodceňovala: pečivo se v mléce nesmí nechat koupat dlouho. Pak se trhá, lepí na prsty a na pánvi z toho bývá zbytečný zápas.
Můj tip: Starší veka je na smaženky často lepší než čerstvá. Nerozpadá se tak ochotně, nasaje jen tolik mléka, kolik potřebuje, a při obracení se nechová jako promáčená houba. Recept na rychlé tvarohové smaženky z toastového chleba
Doba přípravy: 20 minut Doba smažení: 10 minut Počet porcí: 8 kusů Ingredience pro přípravu 8 plátků veky nebo bílého toastového chleba 250 g měkkého tvarohu 2-3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce rozinek, pokud je chcete přidat 1 lžička marmelády nebo povidel, volitelně do náplně 150 ml mléka 1 vejce 100 g strouhanky olej na smažení moučkový cukr na obalení po usmažení Postup přípravy tvarohových smaženek z dětství
1. Do misky dejte
tvaroh, přisypte moučkový cukr a vanilkový cukr. Promíchejte do hladšího krému. Kdo má rád bohatší náplň, vmíchá ještě rozinky nebo malou lžičku marmelády či povidel.
2. Pokud používáte celou veku, nakrájejte ji na spíš tenčí
plátky. U toastového chleba tenhle krok odpadá. Plátky můžete dlaní lehce zploštit, po naplnění se pak tolik nerozjíždějí.
3. Na polovinu plátků rozetřete
tvarohovou náplň. Přiklopte druhým plátkem a opatrně zmáčkněte, aby vznikly malé sendviče. Nemusí vypadat jako z vitríny, důležité je, aby náplň neutíkala ven.
4. V hlubším talíři rozšlehejte
mléko s vejcem. Díky téhle směsi bude strouhanka lépe držet. Kdo chce úplně jednoduchou starší verzi, může plněné plátky jen krátce smočit v samotném mléce.
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5. Do druhého talíře nasypte
strouhanku. Každou smaženku rychle namočte z obou stran v mléčné směsi. Opravdu rychle, žádné odkládání do talíře a čekání.
6. Hned potom plněné plátky obalte ve
strouhance. Na ploše i po okrajích ji trochu přitlačte, jinak bude při smažení zbytečně padat do oleje.
7. Na pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje. Plamen držte spíš na střední síle. Když je olej moc rozpálený, obal ztmavne dřív, než se náplň uvnitř stačí prohřát.
8.
Smaženky smažte z obou stran dozlatova, místy klidně lehce dočervena. Většinou stačí asi 2-3 minuty z každé strany. Hotové kusy přendejte na talíř s papírovou utěrkou.
9. Ještě teplé smaženky obalte nebo aspoň pořádně poprašte
moučkovým cukrem. V téhle chvíli chutnají nejlíp: povrch je křupavý a tvaroh uvnitř jemný, teplý. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé smaženky posypeme moučkovým cukrem.
10. Podávejte hned po dosmažení, samotné nebo s trochou
povidel na talířku. Pokud něco zůstane, uložte smaženky do lednice a druhý den je krátce prohřejte na suché pánvi nebo v troubě. Rady maminky hospodyňky z domácí kuchyně Když je tvaroh příliš řídký, vmíchejte lžičku strouhanky nebo trochu dětské krupičky. Náplň bude pevnější a nebude tolik vytékat. Na smažení se hodí spíš střední teplota. Přepálený olej udělá tmavý obal příliš rychle a střed může zůstat vlažný. S povidly zacházejte střídmě. Stačí tenká vrstvička, větší množství se při smažení rádo tlačí ven. Nejlepší jsou čerstvé, ještě trochu teplé. To také bývá chvíle, kdy mizí z talíře nejrychleji. Pokud chcete křupavější povrch, nechte obalené smaženky asi minutu ležet na prkénku a teprve pak je vložte do oleje. Strouhanka se lépe přichytí a při obracení tolik neopadává.
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