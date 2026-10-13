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Tvářenka, která ti místo zdravé barvy vykouzlí Marfušu: 7 chyb a jak je napravit

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Měla dodat obličeji svěžest, ale místo toho vytvořila dva růžové kruhy, které by schválila snad jedině Marfuša z Mrazíka. Tvářenka přitom dokáže s výrazem obličeje příjemné věci, když zvolíš správnou texturu, množství a místo nanášení. Sedm častých přešlapů napravíš i bez profesionálního kurzu líčení.
Tvářenka, která ti místo zdravé barvy vykouzlí Marfušu: 7 chyb a jak je napravit

Tvářenka, která ti místo zdravé barvy vykouzlí Marfušu: 7 chyb a jak je napravit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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