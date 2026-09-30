TV tipy: Hvězdná komedie Něco za něco, nový Sandokan i Poslední Mohykán

Tento týden nás čekají v televizi dvě premiéry. Na Nově se představí hvězdná komedie plná černého humoru, na obrazovkách se pak poprvé představí také nový Sandokan. Co dalšího nás čeká?
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Na Prima Max si můžete vychutnat stále po hříchu nedoceněnou stylovou retro jízdu, která vás zavede do počátků zlaté éry Hollywoodu a ukáže vám i její temnější obrysy. V Babylonu dostaneme výlet do Hollywoodu 20. let, kdy docházelo k přechodu z němého na mluvený film, který život dosavadních hvězd obrátil vzhůru nohama. Dekadentní filmovou jízdu plnou bravurně natočených scén budeme sledovat očima protřelého hereckého veterána (Brad Pitt), půvabné herečky (Margot Robbie) a začínajícího autora (Diego Calva).
Jeden z posledních filmů legendárního Jiřího Menzela, v němž si samozřejmě opět bere na paškál předlohu Bohumila Hrabala, pojednává o životě ambiciózního číšníka Jana Dítěte, který touží po úspěšné kariéře a milující ženě na pozadí turbulentních historických událostí – od zlaté éry prvorepublikových hotelů přes druhou světovou válku až po nástup komunismu. Jeho sen ovšem nikdy nebyl zcela naplněn.
Nova
uvede v televizní premiéře hvězdně obsazenou konverzační komedii Něco za něco. Martin Pechlát
a Anna Polívková
se v ní představují coby manželé, kteří však mají do romantické idylky daleko, což se projeví během jednoho rádoby idylického víkendu. On je nabubřelým mužem posedlým svou kariérou, ona nemocnou ženou, která potřebuje od svého manžela ledvinu. Manžel ale s dárcovstvím ledviny váhá a na pomoc se svou ledvinou nečekaně přichází rodinný kamarád. Během společného víkendu s kamarády pak prasknou mnohá tajemství i nevyřčené křivdy.
Na Nova Cinema si můžete v neděli podvečer připomenout jeden z nejlepších dobrodružných filmů všech dob, legendárního Posledního Mohykána. Hlavní hrdina zvaný Sokolí oko v podání skvělého Daniele Day-Lewise, adoptovaný a vychovávaný Mohykány, se spolu s otcem a bratrem zaplete do konfliktu mezi Brity, Francouzi a domorodými kmeny. Na pozadí krvavých bojů se rozhodne pomoct dvěma ženám, jejichž čest se zavázal ochránit. Čeká vás strhující snímek s nezapomenutelným soundtrackem a bravurní režií Michaela Manna.
Od neděle můžete na kanálu Nova Lady sledovat novou a pořádně velkolepou verzi legendárního Sandokana. Boj proti britským kolonizátorům tentokrát v ikonické roli povede charismatický Can Yaman, který se seznámí s krásnou dcerou britského konzula. Netrvá dlouho a vznikne mezi nimi pouto, které navždy změní jejich životy. Sandokan se navíc dozví pravdu o svém původu.
Temná kriminálka od Denise Villeneuva pojednává o záhadném zmizení dvou malých holčiček a o tom, kam až může zoufalého rodiče přivést bezútěšná situace. Rodiny obou dívek v čele s Kellerem Doverem (Hugh Jackman) propadají zoufalství, jelikož policejní pátrání je neúspěšné. Detektiv Loki (Jake Gyllenhaal) sice zadrží podezřelého, který zřejmě ví, kde se dívky nachází, kvůli nedostatku důkazů ho však bude muset propustit. Zoufalý otec se proto rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou. Vtahující temnou kriminálku uvidíte na Primě v neděli večer.
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Zdroj: Kinobox