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TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise

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Opět vám přinášíme žhavé televizní tipy na nynější týden, kdy venkovní teploty zřejmě završí propad vstříc podzimní sychravosti. V obýváku vás v hlavních vysílacích časech, nebo později ve zpětném přehrání možná potěší některý z pěti vybraných celovečerních titulů s původem u nás, ve Francii, v Polsku a samozřejmě v Hollywoodu.
TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise

TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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