TV tipy: Akční Clooney s Kidman, Belmondova klasika a kultovní polská Sexmise

Chcete sledovat filmy hned teď? Pak si prohlídněte TV tipy z minulého týdne, které si můžete pustit ze zpětném zhlédnutí ihned.
John Wick
Keanu Reeves
v minulé dekádě nenatočil příliš dobrých ani diskutovaných filmů, ale jeden jediný hvězdě Matrixu kariéru důkladně obrodil. Zabiják John Wick
roku 2014 po neprominutelné vraždě svého pejska zdivočel ve světě vůbec nejkomplexnějšího organizovaného zločinu kinematografie. Riskantní, zpola nezávislý projekt bývalých kaskadérů se ukázal být měřítkem moderní mainstreamové akce, kterou inovoval spolu s chytlavým aranžováním světa už ve čtyřech dílech, spin-offu Balerína
a v přidruženém seriálu Hotel Continental
. K počátkům největšího (sympatického) zabijáka moderní filmové doby se můžete vrátit v úterý od 20:00 na Nova Cinema.
Tancuj Matyldo
Karel Roden
nás tentokrát vtáhne do tragikomického dramatu o rodině, kterou zasáhne Alzheimerova choroba. Scenáristé, manželé Nataša Slavíková
a Petr Slavík
, si do něj promítli svoje skutečné mezigenerační trauma a pointou odkázali na slavnou australskou píseň Waltzing Matilda. Společně vyprávějí o břemenech, jež si každý nese sám, a apelují na to, že i navzdory překážkám osudu musíme pokračovat dál. Snímek Tancuj Matyldo
s výraznými hereckými výkony, oceněný Českým lvem za nejlepší hudbu, zhlédnete ve středu 16. září od 22:10 na ČT1.
Strach nad městem
Jean-Paul Belmondo
září v jednom ze svých nejslavnějších akčních zářezů jako pařížský komisař Jean Letellier, který vyšetřuje sérii brutálních vražd žen a postupně se pověsí na paty psychopatickému zabijákovi Minosovi. Strach nad městem
natočil Henri Verneuil
jako nervní francouzský thriller, v němž Paříž nabízí adrenalinovou kulisu pro honičky, přestřelky a Belmondovy kaskadérské kousky. Herec si ostatně většinu nejnebezpečnějších scén udělal sám – včetně slavné jízdy na střeše metra, která se natáčela několik týdnů v noci a při níž souprava uháněla rychlostí kolem 60 km/h. Legenda si tehdy skutečně zranila ruku, ale natáčení dokončila a přispěla k potemnělé klasice, kterou si můžete zopakovat v pátek od 20:00 na ČT2.
Peacemaker
Co se stane, když se do nesprávných rukou dostane jaderná hlavice? George Clooney a Nicole Kidman se v napínavém akčním thrilleru vydávají po stopách nebezpečného spiknutí, které může ohrozit celý svět. Čas se krátí a každá chyba může mít katastrofální následky. Peacemaker od režisérky Mimi Leder (Drtivý dopad) nabízí pořádnou dávku napětí, akce a adrenalinu, které si společně s protagonisty užijeme i doma na gauči – konkrétně v sobotu 19. září od 20:00 na Nova Cinema.
Sexmise
Nejlepší polskou komedii 20. století si Češi dávno kulturně osvojili. Sci-fi komedie Sexmise od Julia Machulského sleduje dvojici dobrovolníků, Maxe (Jerzy Stuhr) a Alberta (Olgierd Łukaszewicz), kteří se po nepovedeném experimentu s hibernací probudí v budoucnosti, kde lidstvo přežívá bez jediného muže. Ženy ovládají dokonale organizovanou společnost a poslední dva exempláře „silnějšího pohlaví“ pochopitelně nehodlají jen tak pustit na svobodu. Film měl v kinech fenomenální úspěch a neuvízl v tehdejším hustém cenzorním sítu, protože navenek postrádal antisocialistický nádech. Parodie totalitního režimu je přitom celkem ostrá a z finální verze musela jít pryč hláška, v níž po útěku na povrch jeden z hrdinů prohlásí, že se vydají na východ, jelikož „tam musí být nějaká civilizace“. Jejich vzrušující i řádně dystopické eskapády prožijete v neděli od 17:20 na Nova Cinema.
Nevybrali jste si z našich tipů a zajímalo by vás, na co se podívat právě dnes? Právě pro tyto účely tu máme naši rubriku Kinobox Daily, v níž pro vás každý den vybíráme to nejzajímavější ze světové kinematografie, co můžete vidět v televizi nebo dohnat pomocí zpětného zhlédnutí.
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Zdroj: Kinobox