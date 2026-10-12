TV sledovanost: StarDance odstartovalo famózně. Propadák Novy se rozloučil s rozpaky

Minulý týden patřil dle očekávání návratu oblíbené taneční show StarDance, která znovu potvrdila, o jak obrovský fenomén se jedná. Na České televizi si ovšem odbyla premiéru také ambiciózní minisérie Gerta Schnirch, která to už u diváků měla malinko složitější.
Adaptace tíživého románu Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové nepatří zrovna mezi počiny, které by člověka v neděli večer naplnily dobrou náladou, a dalo se očekávat, že to novinka u diváků nebude mít lehké. I přes svou náročnou látku si však první díl vedl poměrně dobře. Gerta se stala jedničkou nedělního večera s 660 tisíci diváky, navázala tak na čísla Hvězdné hodiny vrahů a jedná se o třetí televizní titul v řadě, který zařídil České televizi nedělní triumf. A to se prostě počítá. Kvůli náročnější látce se asi nemohl od novinky očekávat nový hit, tento výsledek je tedy v rámci možností adekvátní.
Gerta Schirch bez problémů vyhrála také proto, že novácká konkurence je naprosto bezzubá. Minisérie Studna v televizi selhala, počítá se mezi nejméně sledované nedělní seriály Novy za poslední roky a export z Oneplay v hlavním vysílacím čase mnoho diváků neoslovil. Ani finále série nepovyskočilo z průměrných čísel, když ho sledovalo „jen“ 529 tisíc diváků. True crime drama podle slavného zločinu tak odchází z vysílání s cejchem mírného televizního propadáku. Ještě že Nova od této neděle zařazuje do vysílání třetí řadu kriminálky Případy mimořádné Marty, která stanici zřejmě po čase vyšvihne na vrchol nedělního žebříčku.
Největší pozornost samozřejmě přitáhl start nového ročníku StarDance, který hned při startu přesvědčil, že znovu půjde o nejsledovanější pořad podzimu. Taneční show odstartovala jubilejní 20. ročník na české scéně ve velkém stylu, když si první díl nenechalo ujít 1,5 milionu diváků. Jedná se o prakticky totožný start jako v případě minulého i předminulého ročníku. Těm navíc postupem kol sledovanost ještě stoupala a dá se očekávat, že podobný trend nás zřejmě čeká i letos. Zejména když se jedná i o poslední ročník v moderátorských rukách Marka Ebena a Terezy Kostkové. Tady je o králi podzimních sobotních večerů už dopředu jasno.
V úterý a ve čtvrtek pokračuje mimořádně těsný souboj mezi primáckým veteránem Polabí a nováckým Božím plánem. I když se v uplynulých týdnech zdálo, že hit Primy dokáže udržet velmi těsné vedení, konkurence začala velmi nebezpečně kousat. V úterý se Boží plán dokonce dostal do těsného vedení, když ho sledovalo 577 tisíc diváků, Polabí ovšem sledovalo pouze o 13 tisíc diváků méně. Ve čtvrtek se naopak vrátila do vedení primácká vztahovka, Boží plán ovšem sledovalo pouze o 2 tisíce lidí méně a stále platí, že Nova více boduje u mladší divácké kategorie 15–54 let. Tahle velká televizní bitva asi jen tak neskončí.
Se svými snahami o překonání milionové hranice nekončí nová řada oblíbené Kriminálky Anděl. I tentokrát to přitom bylo velmi těsné. Anděl sice kvůli návratu StarDance přišel o titul nejsledovanějšího pořadu týdne, i tak ovšem svými ratingy dokonale naplňuje předpoklady. Nový díl si nenechalo ujít 944 tisíc fanoušků, útočení na milionovou hranici tak zdárně pokračuje. Andělu navíc kryje z druhého místa záda repríza Specialistů s 719 tisíci diváky. Konkurence se s Vraždami v kruhu (651 tisíc) ani s Malým pitavalem z velkého města (335 tisíc) vůbec nechytá.
Viděli jste Gertu Schnirch? Nezapomeňte ji u nás ohodnotit. Pokud hledáte zajímavé filmové tipy, naleznete je v našem TV programu.
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox