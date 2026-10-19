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TV sledovanost: Mimořádná Marta se vrátila na vrcholu. Finále oblíbené kriminálky selhalo

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Případy mimořádné Marty se vrátily s třetí řadou a dle očekávání to byl návrat vítězný. Sledovanosti ale znovu absolutně dominuje StarDance, které nedává konkurenci sebemenší šanci.
TV sledovanost: Mimořádná Marta se vrátila na vrcholu. Finále oblíbené kriminálky selhalo

TV sledovanost: Mimořádná Marta se vrátila na vrcholu. Finále oblíbené kriminálky selhalo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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