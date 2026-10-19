TV sledovanost: Mimořádná Marta se vrátila na vrcholu. Finále oblíbené kriminálky selhalo

Případy mimořádné Marty se vrátily s třetí řadou a dle očekávání to byl návrat vítězný. Sledovanosti ale znovu absolutně dominuje StarDance, které nedává konkurenci sebemenší šanci.
A máme dle očekávání novou nedělní jedničku. Od začátku podzimu sice ostře sledovanému večeru vládla Česká televize, nyní se ale musela sklonit před návratem oblíbené kriminálky. Třetí Případy mimořádné Marty s Tatianou Dykovou hned v úvodu daly zapomenout na rozpaky, které Nova sklízela s neuspokojivými ratingy Studny, a vrátily se v tradiční formě. Start za 885 tisíc je takřka totožný s čísly druhé série, která se pohybovala okolo hranice 900 tisíc diváků. Je jasné, že i nové díly budou tuto hranici atakovat, i když bude zajímavé sledovat, jak se Marta vypořádá s nástupem nové konkurence v podobě temné kriminálky Hec.
Česká televize sice přišla v neděli po delší době o prvenství, i tak se ale ambiciózní Gerta Schnirch nemá za co stydět. I druhý a zároveň závěrečný díl mrazivé minisérie si totiž vedl vzhledem ke své těžké a náročné látce velmi solidně, a navíc nedošlo ani k obávanému úbytku diváků. Naopak, oproti minulému týdnu jich dokonce pár přibylo; závěr Gertina příběhu tak sledovalo 671 tisíc lidí. I přes druhé místo žebříčku odchází tato minisérie se ctí.
V sobotu ale Česká televize produkuje dle očekávání ještě daleko veselejší čísla. Nová řada StarDance se dle očekávání vrátila se vší parádou, nepřišla v podstatě o jediného diváka a ani letos nedá zřejmě konkurenci sebemenší šanci. I druhý díl sledovalo 1,5 milionu fanoušků, jimž se hvězdné tancování plné noblesy a pohody zřejmě nikdy neokouká. Jedná se pak samozřejmě o nejsledovanější pořad týdne a sobotnímu večeru kraluje s takovou dominancí, že repríza Všechnopárty na druhém místě na vítěze kouká s odstupem 900 tisíc diváků.
Síla StarDance dolehla na konkurenci ve velkém, což nejvíce pocítila primácká kriminálka Zákony vlka. Ta se pravidelně pohybovala okolo 500 tisíc diváků, tedy níže, než byla stanice zvyklá za dob první či druhé série. Tentokrát se ale kleslo ještě pod půlmilionovou hranici, když si Zákony vlka zapnulo pouze 460 tisíc diváků, tedy o 1,1 milionu méně než vítěze sobotního večera. Jednalo se přitom o finále třetí sezóny, jež by mělo ideálně přilákat nejvíce zvědavců. Tak se ale nestalo, a i když si kriminálka udržela část divácké základny, zároveň si v závěru připsala jedno z nejmenších čísel sledovanosti za celé své působení.
Jaké ratingy by Prima od Zákonů vlka nejraději viděla? Pravděpodobně ty, které předvádí každý týden druhá řada podvodní detektivky Pod hladinou. Kriminálka z potápěčského prostředí si stále vede velmi nadprůměrně a prakticky se zbavila veškeré konkurence. Zatímco potápěči potvrdili vedení s 739 tisíci diváky, rivalové ze SuperStar nadále klesají – tentokrát si pěvecká soutěž připsala pouze 484 tisíc fanoušků. Česká televize se pak ve středu už vůbec nechytá. Prima má tak alespoň ve středu volné pole působnosti a prvenství se zde bát nemusí.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox