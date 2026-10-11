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Tužková baterie, která po pádu zůstane stát, má být nabitá. Vědci z Princetonu zjistili, co pád opravdu prozradí

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Šuplík plný starých baterií se dá podle oblíbeného domácího triku roztřídit bez zkoušečky a bez měřicího přístroje. Trik má ovšem dvě omezení: nefunguje na všechny typy baterií a laboratorní pokusy jeho výsledek výrazně zpochybnily.
Tužková baterie, která po pádu zůstane stát, má být nabitá. Vědci z Princetonu zjistili, co pád opravdu prozradí

Tužková baterie, která po pádu zůstane stát, má být nabitá. Vědci z Princetonu zjistili, co pád opravdu prozradí

Zdroj: Foto: The original uploader was Keimzelle at German Wikipedia. - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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