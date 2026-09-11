Tuto „Zlatou bábovku” jsem musela vyzkoušet – internet nelhal, lepší jsem v životě nejedla. Vláčná, rychlá a neuvěřitelně dobrá

Jablečná bábovka s vanilkou a citronem je skvělou obměnou klasického nedělního moučníku, která potěší každého milovníka vláčných dezertů. Tento nadýchaný koláč v sobě spojuje osvěžující tóny citronové šťávy a kůry, voňavou vanilku a šťavnatá jablka ukrytá přímo uprostřed těsta. Hodí se jako perfektní sladká snídaně, rychlá svačina pro děti do školy i nepostradatelný společník k odpolednímu šálku kávy či čaje.
Bábovka patří k vůbec nejstarším evropským moučníkům – její historické kořeny sahají až do starověkého Říma a v českých zemích se péče už po staletí. Tradičně bývala symbolem svátečního stolu a rodinné pohody. Praktický trik tohoto konkrétního receptu spočívá v tom, že nakrájená jablka nevkládáte do těsta hned při míchání, ale vrstvíte je přímo mezi dvě vrstvy piškotu. Jablka si tak během pečení pouští šťávu přímo do středu bábovky, díky čemuž zůstane pečivo neuvěřitelně vláčné a nevysuší se ani druhý den. Citronová kůra navíc lehce protne sladkost a dodá celému moučníku lehkost.
Předností této jablečné verze je její nenáročnost a cenová dostupnost. Suroviny má většina z nás běžně ve spíži, takže ji upečete bez dlouhých nákupů kdykoliv dostanete chuť na něco sladkého. Dům navíc během pečení nádherně provoní směs vanilky, pečených jablek a citrusů.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát. Jablka uprostřed těsta se báječně rozumí se špetkou mleté skořice nebo hrstí nasekaných vlašských ořechů. Pokud máte rádi intenzivnější chutě, můžete jablka před vložením do formy pokapat trochou rumu nebo smíchat s namočenými rozinkami. Pro svátečnější vzhled lze hotovou bábovku místo moučkového cukru přelít jemnou citronovou polevou nebo hořkou čokoládou.
Vejce vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem do světlé pěny. Postupně přidejte mléko, olej, citronovou šťávu s kůrou a nakonec mouku s kypřicím práškem.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Polovinu těsta nalijte do formy na bábovku, kterou předem vymažte máslem a vysypte moukou. Těsto pak pokryjte oloupanými nakrájenými jablky.
Poznámka: Před krájením z jablek odstraňte jádřince.
Na jablka naneste zbytek těsta a dezert pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 35–40 minut. Jablečnou bábovku nechte vychladnout a poté ji servírujte posypanou moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Rychlé a snadné
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová