Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit

Na podzim má zahrada ještě stále co nabídnout
Po sklizni rajčat, okurek nebo brambor často zůstanou záhony prázdné. Proč je ale nechávat až do jara ladem, když na nich lze ještě něco vypěstovat? Jedním z nejvděčnějších kandidátů je
kozlíček polní, známý jako polníček. Na rozdíl od mnoha jiných druhů listové zeleniny má rád chladnější období a právě podzim mu svědčí.
Polníček se obvykle vysévá od srpna do října pro podzimní sklizeň, případně na jaře pro sklizeň mladých listů. Potřebuje slunné až polostinné stanoviště, propustnou a mírně vlhkou půdu a nevadí mu ani mírné mrazy. Při teplotě kolem 10 °C klíčí přibližně za tři týdny.
Právě odolnost vůči chladu je jeho velkou předností. Když už ostatní záhony vypadají unaveně a některá zelenina definitivně končí, polníček může stále tvořit pěkné zelené růžice. Proto se jeho pěstování vyplatí i lidem, kteří nechtějí na zahradě strávit každý podzim hodiny práce. Je také dobrou variantou do fóliovníků a skleníků, kde zůstává volné místo po salátových okurkách nebo rajčatech. Tam vydrží i do zimy.
Stačí správně připravit půdu
S polníčkem se nemusíte pouštět do žádných zahradnických kouzel.
Semena se vysévají mělce do řádků vzdálených přibližně 15 centimetrů a později je vhodné rostlinky protrhat tak, aby mezi nimi zůstalo asi pět centimetrů. Semínka stačí lehce zahrnout zeminou a záhon udržovat vlhký.
Voda je důležitější než nejrůznější podpůrné přípravky. Polníček nepotřebuje další hnojení, pokud mu při výsevu dopřejete kvalitní půdu, ideálně obohacenou kompostem. Důležité je, aby půda nebyla vyschlá, ale ani podmáčená. Dobře připravený záhon tak může po sklizni letní zeleniny dostat ještě jednu šanci. V říjnu už není potřeba bojovat s letním vedrem a prudkým sluncem, které listovou zeleninu někdy trápí. Polníček navíc právě chladnější podmínky snáší velmi dobře.
Nenápadná rostlinka, která má v listech překvapivé množství živin
Na první pohled nevypadá nijak výjimečně. Drobné zelené lístky možná vedle obří hlávky salátu dokonce působí trochu nenápadně. Jenže právě v nich se skrývá několik zajímavých živin.
Obsahuje třikrát více vitaminu C než hlávkový salát. Kromě něj v něm najdeme také vitamin A, kyselinu listovou, železo a hořčík. Zároveň má nízkou energetickou hodnotu, takže se hodí i do lehkých jídelníčků.
To z něj dělá zajímavou součást podzimního jídelníčku. V období, kdy ze zahrad mizí letní zelenina a člověk častěji sahá po uskladněné kořenové zelenině, cibuli nebo zelí, představuje polníček vítanou dávku svěží zeleně.
salát v misce | Zdroj: Smit / Shutterstock Nejlepší je, když ho sklidíte v rané fázi
Na polníčku je zajímavé také to, že nemusíte čekat, až naroste do co největší velikosti. Naopak.
Nejchutnější jsou mladé lístky, které jsou jemné, šťavnaté a mají lehce oříškovou chuť.
Sklizeň navíc nemusí znamenat okamžitý konec rostliny. Stačí seřezávat růžici těsně nad zemí tak, aby se nepoškodilo srdíčko. Pokud zůstane v půdě, může rostlina znovu obrazit.
Čerstvé lístky je nejlepší spotřebovat co nejdříve, protože poměrně rychle vadnou. Dočasně je můžete uložit do chladničky, ale polníček je přesně ten druh zeleniny, který chutná nejlépe krátce po sklizni. Na chleba, do salátu i k večeři
V kuchyni se přitom nemusíte držet pouze klasického zeleného salátu. Polníček má jemnou chuť, která se snadno kombinuje s dalšími surovinami. Skvěle funguje s rajčaty, okurkou, paprikou, jablkem nebo hruškou. Hodí se k vajíčkům, sýrům i rybám a může ozdobit obyčejný chléb stejně jako slavnostnější talíř.
Nemusí přitom skončit pouze ve studené kuchyni. Hrst čerstvých lístků může osvěžit teplé jídlo, těstoviny nebo pečené brambory. Můžete ho přidat na hotový pokrm těsně před podáváním, aby zůstal zelený a křehký. Chutná také na obyčejném krajíci chleba. Trocha čerstvého sýra, několik lístků polníčku a třeba vařené vejce vytvoří během několika minut svačinu, která vypadá mnohem lépe než chleba se salámem.
Hodí se i pro ty, kdo nemají velkou zahradu
Polníček se totiž nemusí pěstovat výhradně na velkém záhonu. Lze ho pěstovat také v nádobách, ať už na balkoně, terase nebo za vhodných podmínek doma. Je to jedna z rostlin, která nezabere mnoho prostoru a přesto dokáže vytvořit pravidelný přísun čerstvých listů. Právě kvůli tomu je zajímavý pro malé zahrady i pro lidi, kteří mají pouze několik truhlíků.
Zelený záhon, když už ostatní dávno odpočívají
Právě v tom je polníček možná zajímavější než mnohem slavnější druhy zeleniny.
Nevyžaduje složitou péči, nezabírá mnoho místa, zvládá chlad a zároveň nabídne čerstvé listy v době, kdy už většina zahrady pomalu mizí pod listím.
A nepotřebujete k tomu ani žádnou speciální výbavu. Připravit půdu, vysít, lehce zahrnout, zalévat a počkat. Bez pravidelného přihnojování, bez složité péče a bez obav z prvních chladných nocí.
Zdroje článku:
living.iprima.cz, prozeny.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková