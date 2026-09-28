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Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit

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Většina zahrady se v říjnu pomalu ukládá ke spánku, ale jedna nenápadná zelenina se chladem nenechá odradit. Stačí jí kousek záhonu, trocha vláhy a kvalitní půda. Odměnou budou křehké zelené lístky v době, kdy už čerstvé zeleniny ze zahrady výrazně ubývá.
Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit

Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit

Zdroj: Klaus Ruschmaritsch / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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