Tuto větu muži nejvíc nesnášejí. Ženy ji přesto říkají pravidelně

Představte si situaci: večer po práci, váš partner se právě usadil na gauči a vy se k němu otočíte s větou: „Musíme si promluvit.“ V tu chvíli se v jeho hlavě rozsvítí všechny varovné signály najednou. Začne horečnatě přemýšlet, co pokazil, kdy to udělal a jak to co nejrychleji napraví.
Tahle reakce není náhoda ani výmysl – potvrzuje ji rozsáhlý průzkum amerického lifestylového portálu YourTango zaměřený na komunikaci mezi partnery. Výsledky ukazují propastný rozdíl v tom, jak muži a ženy vnímají výzvu k rozhovoru. Zatímco u žen vyvolává obavy v 61 procentech případů, u mužů to je drtivých 89 procent.
Proč právě tahle fráze spouští poplach
Steve Harvey, americký komik a autor celosvětového bestselleru Chovej se jako dáma, mysli jako muž z roku 2009, který posloužil jako předloha pro hollywoodskou komedii Mysli jako on, vysvětluje mužskou perspektivu takto: „Pro muže existuje jen málo slov tak hrozivých jako tahle tři – zvlášť když je vysloví žena a on je na straně příjemce. Tahle slova mohou pro muže znamenat jen dvě věci: buď jsme něco pokazili, nebo ještě hůř, vy opravdu doslova jen chcete mluvit,“ píše Harvey.
Klíč tkví v tom, že muži mají vrozenou tendenci problémy řešit, ne o nich diskutovat. Jakmile uslyší signál o nutnosti rozhovoru, automaticky přepnou do režimu hledání chyby a její okamžité nápravy. Začnou se potit, vytahují mentální nářadí a v paměti probírají události posledních týdnů.
Harvey dále dodává: „To neznamená, že s vaším mužem nikdy nepovedete rozhovor delší než dvě minuty. Chápeme, že někdy budeme muset dát víc v oblasti komunikace s vámi – že občas budeme muset vyklopit, co máme uvnitř, a odhalit, co se děje v našich hlavách.“
Jak změnit začátek obtížného rozhovoru
Řešení nabízí změna formulace úvodní věty. Místo obávané fráze „Musíme si promluvit“ Harvey navrhuje například: „Miláčku, podívej, nic se neděje, jen ti chci něco říct.“
Odborníci na vztahy k tomu doplňují praktickou radu: pokud potřebujete probrat vážnější téma, definujte hned na začátku jeho obsah a časový rámec. Věta typu „Miláčku, potřebuji s tebou na deset minut probrat plány na dovolenou, nic se neděje" okamžitě odbourá obranné reakce a muž ví, do čeho jde.
Harvey vysvětluje celý mechanismus: „Samozřejmě by hodně pomohlo, kdyby ženy přestaly začínat konverzaci slovy ‚musíme si promluvit‘. V okamžiku, kdy to řeknete, naše obrana se aktivuje, opravářské nástroje vyjíždějí ven, pot začíná téct a my sprintujeme skrz události posledních týdnů, snažíme se přijít na to, co jsme udělali špatně, kdy jsme to udělali a jak to napravíme, abychom už nebyli v průšvihu.“
Ženy chtějí řešit hned, muži raději unikají
Průzkum odhalil ještě jeden zajímavý rozdíl: ženy přistupují k řešení vztahových problémů agresivněji – ne ve smyslu násilí, ale ve smyslu přímočarosti. Více než polovina žen (54 procent) chce konflikt řešit okamžitě a čelit mu tváří v tvář. Naproti tomu 44 procent mužů se mu raději vyhne.
Než muže odsoudíme za vyhýbání se problémům, stojí za zmínku, že 40 procent z nich přiznává ztrátu kontroly nad emocemi během intenzivní konverzace. Možná nám tím vlastně šetří energii a nervy při vyhrocené debatě.
A co je možná nejdůležitější: kvalita komunikace přímo ovlivňuje intimní život páru. Třicet dva procent žen a 28 procent mužů má výrazně menší zájem o sex, když spolu dobře nekomunikují. Schopnost mluvit spolu otevřeně tedy není jen otázkou pohodlí, ale klíčem k fungujícímu vztahu na všech úrovních.
Takže příště, než vyslovíte tu obávanou větu, zkuste jiný přístup. Možná zjistíte, že váš partner je mnohem otevřenější rozhovoru, když nemusí v hlavě panikařit a hledat, co pokazil.
Zdroje článku: yourtango.com, today.com, quora.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková