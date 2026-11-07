Tuto pórkovou polévku vařím stále dokola. Je rychlá, poctivá a chutná mnohem lépe než klasická verze

Po dlouhém dni přijde vhod večeře, která zahřeje, zasytí a nevyžaduje hodiny příprav. V lednici máte několik brambor a větší pórek, na kuchyňské lince čeká hrnec a za chvíli už se na másle pomalu opéká nakrájená zelenina. Kuchyní se začne šířit jemná vůně, která připomíná poctivé domácí vaření. Když nakonec přidáte trochu smetany a čerstvou petrželku, vznikne sytá polévka s jemnou chutí, ke které se budete rádi vracet.
Pórek si v kuchyni zaslouží mnohem víc pozornosti, než se mu obvykle dostává. Patří do stejné rostlinné čeledi jako cibule a česnek, jeho chuť je však mírnější, jemně nasládlá a po podušení na másle krásně zjemní. Právě proto se hodí i tam, kde by obyčejná cibule mohla působit příliš ostře. Obsahuje vlákninu, vitamin K, folát a další vitaminy a minerální látky. Je také zdrojem rostlinných látek s antioxidačními účinky, takže jako součást pestrého jídelníčku přispívá k rozmanitosti stravy.
V kuchyni využijete pórek téměř celý. Světlou a světle zelenou část přidejte do polévek, rizota, slaných koláčů nebo zeleninových směsí, tmavší zelené listy můžete použít do vývaru, kterému dodají další vůni. Před krájením pórek podélně rozřízněte a důkladně propláchněte, protože mezi vrstvami se často ukrývá hlína. V této polévce se jeho jemná chuť propojí s bramborami, které během vaření změknou. Když část brambor rozmačkáte přímo v hrnci, polévka přirozeně zhoustne a obejde se bez mixéru.
Smetana na závěr chuť zjemní, ale pokud dáváte přednost lehčí variantě, můžete jí použít méně nebo ji vynechat. Tymián dodá polévce decentní bylinkové aroma, zatímco petrželka ji příjemně osvěží. Podávejte ji s krajícem kváskového chleba nebo s křupavými krutony, které vytvoří příjemný kontrast k měkkým bramborám. Máte-li rádi výraznější chuť, přidejte do talíře trochu nastrouhaného tvrdého sýra nebo špetku muškátového oříšku. I z několika běžných surovin tak připravíte poctivé domácí jídlo, které zahřeje a zasytí bez zbytečně dlouhého stání u sporáku.
Pórek podélně rozkrojte a důkladně propláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty mezi jednotlivými vrstvami. Potom ho nakrájejte na tenká půlkolečka, světlou i světle zelenou část můžete použít společně. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno.
Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší kostky, aby se uvařily rovnoměrně. V hrnci se silnějším dnem rozehřejte máslo a přidejte cibuli s pórkem. Na mírném ohni zeleninu za občasného míchání opékejte 5–7 minut, dokud pórek nezměkne a nezačne příjemně vonět, ale nezhnědne.
K podušenému pórku přidejte nakrájené brambory a sušený tymián. Vše krátce promíchejte, aby se brambory obalily máslem a bylinkami. Potom přilijte vývar a vodu, hrnec přiklopte a přiveďte obsah k mírnému varu.
Polévku vařte na mírném ohni 20–25 minut, dokud brambory zcela nezměknou. Několik kousků brambor rozmačkejte přímo v hrnci pomocí šťouchadla nebo vařečky. Vývar se tím přirozeně zahustí, zatímco zbytek brambor a pórku zůstane v menších kouscích.
Do polévky přilijte smetanu a promíchejte ji, aby se rovnoměrně spojila s vývarem. Podle chuti přidejte sůl a mletý černý pepř, poté polévku ještě 2–3 minuty prohřívejte na mírném ohni, ale už ji prudce nevařte. Nakonec vmíchejte nasekanou petrželku a část si nechte na ozdobení jednotlivých porcí.
Hotovou polévku rozdělte do misek a každou porci posypte zbylou petrželkou. Podávejte ji horkou, nejlépe s čerstvým chlebem nebo křupavými krutony. Pokud ji připravujete předem, nechte ji po uvaření krátce zchladnout a uchovávejte v uzavřené nádobě v lednici.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová