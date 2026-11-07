Tuto „Plácnutou buchtu” se Salko karamelovou náplní dělám každý víkend – je s ní minimum práce a chutná líp než klasické Honzovky

Znáte to odpoledne, kdy se doma zastaví návštěva, káva už se chystá a na stole by se hodilo něco sladkého? Právě tehdy přijde vhod kynutá buchta s kondenzovaným mlékem. Na první pohled vypadá jako obyčejný domácí moučník, ale pod zlatavým povrchem se skrývá sladká náplň, která jí dodává trochu jiný charakter než klasickým kynutým buchtám. Těsto je po upečení měkké, nadýchané a příjemně voňavé, takže si kousek rádi vezmete ještě vlažný.
Kynuté těsto má v českých kuchyních dlouhou tradici. Pekly se z něj buchty na plech, koláče s tvarohem i povidly a sladké pečivo, které dokázalo nasytit celou rodinu. Dříve se náplně připravovaly hlavně z domácích zásob, dnes si můžeme práci usnadnit také slazeným kondenzovaným mlékem. Jeho vařená podoba má výraznější karamelovou chuť a hustou konzistenci, díky které se hodí do sladkých náplní. V kombinaci s jemným kynutým těstem vzniká příjemný kontrast mezi lehkou střídou a hutnější, sladkou vrstvou.
Velkou předností kondenzovaného mléka je jeho hustá konzistence a výrazná sladká chuť, která se při vaření mění v příjemně karamelové tóny. Do sladkého pečení se hodí nejen proto, že ušetří čas při přípravě náplně, ale také proto, že dokáže dodat dezertům plnější chuť bez nutnosti připravovat klasický karamel z cukru. Vařené kondenzované mléko je navíc hustší, dobře se roztírá a v kombinaci s kynutým těstem vytváří sladkou vrstvu, která se chuťově odlišuje od tradičních povidel nebo tvarohu. Právě díky této jednoduché surovině získá domácí buchta zajímavější charakter, aniž by vyžadovala složité cukrářské postupy.
Buchtu podávejte samotnou, lehce pocukrovanou, případně s hrnkem černého čaje nebo kávy. Jestli vám zůstane několik kousků do druhého dne, uchovávejte je zakryté, aby těsto neosychalo. A pokud příště zatoužíte po obměně, zkuste k náplni přidat špetku skořice nebo trochu jemně nastrouhané citronové kůry. Právě takové drobnosti dokážou domácí pečení proměnit, aniž by mu vzaly jeho jednoduchost.
Do větší mísy nasypte hladkou mouku, cukr krupici, vanilkový cukr, droždí a špetku soli. Přidejte vejce, žloutek, zakysanou smetanu a vlažné mléko. Vše promíchejte lžící, dokud nevznikne husté, lepivé těsto.
Těsto zakryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte kynout na teplém místě přibližně 40 minut. Během této doby by mělo viditelně zvětšit svůj objem.
Zapékací formu o průměru přibližně 25 cm vymažte máslem. Vykynuté těsto rozdělte na 2 přibližně stejně velké části. Část těsta vložte do formy a rovnoměrně ji rozetřete po dně.
Na vrstvu těsta rozetřete vařené kondenzované mléko. Nechte přitom volný okraj široký asi 1 cm, aby náplň při pečení tolik nevytékala. Kondenzované mléko by mělo mít hustou konzistenci, díky které zůstane mezi vrstvami těsta.
Zbylou část těsta opatrně rozetřete přes náplň tak, aby ji pokud možno celou zakryla. Formu zakryjte a nechte buchtu dalších 15 minut odpočívat. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C.
V malé misce rozmíchejte žloutek se lžící vařeného kondenzovaného mléka. Směsí potřete povrch buchty, aby po upečení získal zlatavý odstín a jemný lesk. Potírejte opatrně, abyste neporušili vrchní vrstvu těsta.
Buchtu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 30 minut, dokud povrch nezezlátne a těsto nebude propečené. Pokud začne vršek hnědnout příliš rychle, volně ho přikryjte alobalem. Po upečení nechte buchtu vychladnout ve formě, aby se náplň při krájení zbytečně neroztékala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová